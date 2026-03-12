Paseo de la Memoria: inauguraron su puesta en valor en Paraná

La Municipalidad de Paraná inauguró la puesta en valor del Paseo de la Memoria, un espacio simbólico que recuerda a vecinos de la ciudad que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura argentina. La actividad se desarrolló en el sector del Parque Humberto Varisco y contó con la presencia de autoridades, organismos de derechos humanos y estudiantes de distintas instituciones educativas.

Durante el acto, Daniel Paduán explicó el sentido de la intervención municipal en el espacio. “Es una puesta en valor porque esto ya fue inaugurado en su momento. Lógicamente con el paso del tiempo algunas placas las fueron robando, otras arruinando y otras vandalizadas. Hacemos esta actividad tomando la municipalidad una posición institucionalidad, de rescatar la memoria, tener en consideración a los hijos de la ciudad de Paraná que sufrieron lo peor del terrorismo de Estado, que es haber perdido la vida”, exclamó Daniel Paduán en primera instancia a Elonce.

Daniel Paduán. Foto: Elonce.

El evento se llevó adelante en horas de la tarde y reunió a representantes de diferentes organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, quienes acompañaron la actividad organizada por el municipio.

Memoria, democracia y derechos

En su intervención, Paduán remarcó que la actividad no solo busca recuperar físicamente el Paseo de la Memoria, sino también reafirmar valores democráticos. “Esta convocatoria la hacemos por la paz y la convivencia democrática. Obviamente la paz, para ser estable, tiene que tener contenido los derechos sociales como el derecho al trabajo, el salario, digno, la salud y la vivienda. Son consignas por la cual lucharon estos entrerrianos que fueron víctimas de la intolerancia, la persecución política hasta la muerte”.

Foto: Elonce.

El hombre señaló además que el espacio representa un punto de encuentro para recordar a quienes fueron perseguidos durante la dictadura y para reflexionar sobre la importancia de sostener las instituciones democráticas.

Desde la organización se destacó que la recuperación del lugar forma parte de una política pública orientada a mantener viva la memoria histórica y promover instancias de reflexión colectiva.

Participación de escuelas y compromiso con la memoria

Uno de los ejes del acto fue la participación de estudiantes de cuatro escuelas de la ciudad, quienes acompañaron la actividad en el Paseo de la Memoria como parte de una propuesta educativa vinculada a la construcción de ciudadanía.

Foto: Elonce.

En ese sentido, Paduán subrayó la importancia de involucrar a las nuevas generaciones en estos espacios de reflexión. “Apuntamos a la participación de las escuelas, que por suerte nos acompañan cuatro escuelas, donde el joven tiene que aprender a valorar la democracia y en democracia participar e involucrarse, además de sostener el Estado de derecho que le permita reclamar para agrandar esta Argentina donde todos puedan vivir dignamente”.

La jornada concluyó con un recorrido por el lugar y un momento de reflexión colectiva. Desde la Municipalidad de Paraná señalaron que la puesta en valor del Paseo de la Memoria busca garantizar que el espacio continúe siendo un símbolo de memoria, verdad y compromiso con la democracia.