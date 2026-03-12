 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Operativos policiales en distintos barrios de Paraná

Detuvieron a dos hombres por robo de cables y a una joven por amenazas con un arma blanca

Tres personas fueron detenidas en distintos barrios de Paraná. Dos hombres fueron sorprendidos robando cables subterráneos y una joven amenazó a su familia con un arma blanca.

12 de Marzo de 2026
Operativos policiales y detenciones en Paraná
Operativos policiales y detenciones en Paraná

Tres personas fueron detenidas en distintos barrios de Paraná. Dos hombres fueron sorprendidos robando cables subterráneos y una joven amenazó a su familia con un arma blanca.

Tres personas fueron detenidas en Paraná durante intervenciones policiales realizadas en distintos barrios. En uno de los procedimientos, dos hombres fueron sorprendidos mientras sustraían cableado eléctrico en la vía pública en la zona de barrio Lomas del Seminario.

 

El hecho ocurrió cuando personal policial realizaba una recorrida jurisdiccional por el sector. En ese momento, un vecino alertó a los uniformados sobre la presencia de dos individuos que manipulaban cables subterráneos en la intersección de Acceso Norte y López Jordán.

 

Con la descripción aportada por el testigo, los efectivos se dirigieron rápidamente al lugar y lograron interceptar a los sospechosos en las inmediaciones.

Los detenidos por el robo de cables
Los detenidos por el robo de cables

Secuestraron cables y un machete

Durante la requisa, los policías constataron que los hombres transportaban una bolsa de arpillera con cables subterráneos, presuntamente sustraídos del lugar.

 

Además, los efectivos secuestraron un machete que habría sido utilizado para cortar el cableado eléctrico.

 

Ante la situación, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso la detención de ambos individuos, que posteriormente fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales.

Los cables robados
Los cables robados

Amenazó a su familia con un arma blanca

En otro procedimiento realizado en la ciudad, personal policial intervino en un incidente ocurrido en una vivienda ubicada en calle Crisólogo Larralde.

 

Según informaron fuentes policiales, una joven de 18 años estaba provocando disturbios y amenazando a familiares con un arma blanca, lo que motivó la intervención de los efectivos.

El arma blanca incautada
El arma blanca incautada

Tras tomar conocimiento del hecho, el fiscal interviniente dispuso la detención de la mujer y ordenó además el secuestro del arma blanca utilizada en las amenazas.

 

La joven fue trasladada a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojada a disposición de la Justicia.

La joven detenida por amenazar a la familia
La joven detenida por amenazar a la familia

Temas:

detenidos Paraná robo cables amenazas arma blanca
