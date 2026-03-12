Trágico accidente en Santa Fe: dos muertos y cuatro heridos tras un choque frontal

Un accidente fatal se registró este jueves por la mañana en la provincia de Santa Fe y dejó como saldo dos personas fallecidas y cuatro heridas. El siniestro ocurrió sobre la ruta provincial 14, entre las localidades de Bigand y Villa Mugueta, en el departamento San Lorenzo.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 6.50 a la altura del kilómetro 54 de la traza vial. En ese sector colisionaron de manera frontal una camioneta Chevrolet S10 y un vehículo utilitario en el que se trasladaban cinco personas.

Como consecuencia del fuerte impacto, dos ocupantes del utilitario murieron en el lugar. Los otros tres pasajeros que viajaban en ese mismo vehículo fueron trasladados con distintas heridas a un centro de salud de la zona.

Según informó el medio Rosario3, el conductor de la camioneta también sufrió lesiones y fue derivado para recibir atención médica al Samco de Villa Mugueta.

Cómo ocurrió el siniestro

Tras el accidente, personal policial de la Comisaría 13ª de Villa Mugueta intervino en el lugar para asistir a las víctimas y comenzar con las actuaciones correspondientes. Cuando los efectivos arribaron al sitio del choque constataron la gravedad de la situación y solicitaron asistencia sanitaria.

Los tres ocupantes heridos del utilitario fueron trasladados al Samco de Bigand para recibir atención médica. En tanto, el conductor de la camioneta también debió ser derivado a un centro de salud debido a las lesiones sufridas en el impacto, según informó Rosario3.

Accidente en Ruta 14 en Santa Fe. Foto: Rosario3.

El operativo de emergencia incluyó la participación de bomberos voluntarios de la zona y personal sanitario que trabajó en el rescate y traslado de los heridos.

La niebla complicaba la visibilidad

Un integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bigand indicó que el llamado de emergencia fue recibido alrededor de las 7.10. Al llegar al lugar, los equipos de rescate encontraron a los vehículos con importantes daños producto del choque.

El bombero explicó que en el utilitario viajaban cinco personas y que las víctimas fatales serían quienes ocupaban los asientos delanteros del vehículo al momento del impacto.

Además, señaló que las condiciones climáticas podrían haber influido en el accidente, ya que al momento del hecho la visibilidad era muy reducida debido a la presencia de una intensa niebla en la zona.