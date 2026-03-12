Secuestraron más de $5.000.000 y droga en operativos: hay nueve detenidos

Más de $5.000.000, droga y diversos elementos vinculados al narcomenudeo fueron secuestrados durante una serie de procedimientos policiales realizados en Paraná, donde además nueve personas quedaron detenidas. Los operativos se concretaron en distintos puntos de la ciudad en el marco de investigaciones por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Microtráfico.

Uno de los procedimientos se desarrolló en el barrio Lomas del Mirador 2, donde personal policial llevó adelante cuatro allanamientos simultáneos. Dos de ellos se realizaron dentro del barrio y otros dos en domicilios ubicados sobre calles Hernandarias y Mosconi.

Durante el operativo, en una vivienda ubicada sobre calle Quiróz los efectivos localizaron un presunto “búnker fortificado de venta de drogas”, donde tres personas quedaron a disposición de la Justicia.

Secuestro de droga, dinero y elementos

En el lugar se incautaron 51 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 7,7 gramos, además de dos envoltorios con marihuana que pesaron 1,7 gramos. También se encontraron dos bolsas con cogollos de cannabis sativa que arrojaron un peso de 93,9 gramos.

Entre los elementos secuestrados se halló dinero en efectivo parcialmente incinerado por $75.900, además de $4.032.500 en efectivo, seis teléfonos celulares, dos dispositivos DVR, un monitor de computadora y nueve cámaras de vigilancia instaladas en la vivienda.

Además, los investigadores secuestraron diversos objetos utilizados para la actividad investigada, entre ellos una salamandra, una puerta de metal, una garrafa de 10 kilos con manguera y soplete, un pendrive, bandas elásticas, vestimenta y documentación considerada de interés para la causa.

También fue incautado un automóvil Volkswagen Bora 2.0, dominio KGN726. En el marco de este procedimiento fueron identificadas ocho personas —cinco hombres y tres mujeres— y dos hombres quedaron detenidos e incomunicados.

Allanamientos en barrio Macarone

En paralelo, otro operativo por narcomenudeo se llevó a cabo en el barrio Macarone, específicamente en la zona de Cortada 3 y 22.

La investigación se había extendido durante aproximadamente 25 días y permitió identificar dos domicilios que presuntamente funcionaban como puntos de venta de estupefacientes.

El procedimiento se realizó de manera simultánea en ambas viviendas y contó con la colaboración del Grupo Especial de los departamentos Nogoyá y Paraná.

Durante los allanamientos, los efectivos hallaron cocaína fraccionada en múltiples envoltorios, además de dinero en efectivo, elementos utilizados para el fraccionamiento y teléfonos celulares.

Resultados del operativo

En total, durante este procedimiento fueron secuestrados 297 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 94 gramos.

También se incautó marihuana con un peso de 1,8 gramos, además de $940.000 en efectivo, siete teléfonos celulares, una tablet, recortes varios, precintos y prendas de vestir.

Como resultado del operativo, siete personas fueron detenidas e incomunicadas, entre ellas cinco hombres y dos mujeres.

Las autoridades indicaron que todos los procedimientos se realizaron en la ciudad de Paraná y forman parte de investigaciones orientadas a desarticular puntos de venta de estupefacientes en distintos barrios de la capital entrerriana.