Revelan detalles del vuelo privado de Adorni a Punta del Este con su familia

Documentos difundidos indican que el jefe de Gabinete viajó durante el feriado de carnaval a Punta del Este en un jet privado junto a su esposa, sus hijos y un periodista amigo. El funcionario aseguró que el viaje fue pagado con dinero propio.
El vuelo privado de Adorni durante el feriado de carnaval generó polémica luego de que se difundieran documentos que registraron el traslado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hacia Punta del Este junto a su familia. Según la información publicada por eldiario.ar y replicada por otros medios nacionales, el funcionario viajó con su esposa Bettina Angeletti, sus dos hijos y un periodista amigo a bordo de un avión ejecutivo que partió desde el aeropuerto de San Fernando.
De acuerdo con los registros de vuelo, la aeronave utilizada fue un Hondajet matrícula LV-HWA, perteneciente a la compañía Alphacentauri. El avión despegó el jueves 12 de febrero a las 20.21 y aterrizó en el aeropuerto de Punta del Este apenas 35 minutos después.
El viaje ocurrió pocos días después de que el oficialismo celebrara la aprobación de la reforma laboral en el Senado y de la ley penal juvenil en la Cámara de Diputados, dos iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.
Quiénes viajaron en el avión
Los documentos difundidos por el periodista Sebastián Lacunza indican que, además de la familia del jefe de Gabinete, en la lista de pasajeros figuró el periodista Marcelo Grandio. Se trata de un comunicador que mantiene una relación personal con Adorni desde antes de su llegada a la política.
Grandio compartía con el actual funcionario un programa televisivo por cable y actualmente reside en Uruguay. Además, conduce el ciclo “Giros, en línea recta” en la Televisión Pública, medio que depende administrativamente de la Jefatura de Gabinete. También participa de un programa en un canal de streaming vinculado a la misma emisora estatal, donde Adorni fue entrevistado en distintas oportunidades.
Confirmación del viaje
El propio funcionario confirmó el viaje a Punta del Este durante una entrevista televisiva concedida al canal A24. En esa oportunidad, reconoció que había pasado unos días de descanso en la ciudad uruguaya, aunque evitó brindar detalles sobre el traslado.
“Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, afirmó el jefe de Gabinete durante la entrevista. El funcionario señaló además que se alojó en la casa de un amigo durante su estadía y remarcó que se trató de un viaje personal.
Cinco días en la costa uruguaya
Según los registros difundidos, la estadía en Punta del Este se extendió durante cinco días. La familia del jefe de Gabinete regresó al aeropuerto de San Fernando el martes 17 de febrero. En el vuelo de regreso no habría viajado el periodista Grandio, quien sí figuraba en la lista de pasajeros del tramo inicial.
El avión utilizado es un pequeño jet ejecutivo con capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes, utilizado habitualmente para vuelos privados entre Buenos Aires y la costa uruguaya.
Debate político por viajes oficiales
La difusión de los documentos que registraron el vuelo se conoció en medio de otra polémica vinculada con la presencia de la esposa de Adorni en la comitiva presidencial durante un viaje oficial a Estados Unidos.
Durante actividades del Gobierno en Nueva York se difundió una imagen en la que Bettina Angeletti aparecía junto a integrantes de la delegación oficial durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en el barrio de Queens. La situación generó cuestionamientos desde la oposición y motivó la presentación de un pedido de informes en el Congreso.
El diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista, solicitó información para determinar si la esposa del funcionario viajó en el avión presidencial, quién financió el traslado y si existieron posibles incompatibilidades o conflictos de intereses. Frente a esas críticas, Adorni insistió en que tanto él como su esposa pagaron sus gastos personales durante el viaje, indicó La Nación. "Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado”, sostuvo el jefe de Gabinete.