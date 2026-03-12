Pidieron elevar a juicio la causa contra el hombre que chocó y mató a un nene de 3 años

Este miércoles se realizó la audiencia para la presentación de evidencias y listas de testigos en el caso que tiene como acusado a Diego Antonio Luna, por la muerte del pequeño Jeremías Aguiar; se espera que pasa a Sala donde se dispondrá la fecha del juicio oral.

Vale recordar que Jeremías de 3 años, falleció el 26 de septiembre del año pasado tras ser embestido por el auto Chevrolet Meriva, que era guiado por Luna, quien iba alcoholizado. El hecho ocurrió en el barrio Cantera 25 de Concepción del Uruguay.

El acusado fue detenido y se dictó la prisión preventiva, siendo derivado a la Unidad Penal Nº 4. Luego se dispuso la prisión domiciliaria, pero no se pudo concretar ante el hostigamiento al cual podría llegar a ser sometido por parte de los familiares del niño.

Luego de concretar la etapa de investigación y recopilación de pruebas, en los tribunales de Concepción y ante la presencia de las partes, la fiscal María José Labalta, el querellante Jair Gay y el imputado Diego Luna, junto a los defensores, Félix Pérez y Leandro Monje, se solicitó la elevación a juicio ante la jueza de Garantías Alejandrina Herrero.

Ahora resta que el caso pase a Sala Penal y se dispongan las autoridades y la fecha del debate, indica el sitio 03442.