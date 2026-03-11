Otra estafa virtual: la llamaron para actualizar una aplicación en el celular y le vaciaron la cuenta 

Una joven denunció que recibió un llamado de un supuesto empleado de una tarjeta de crédito para actualizar la app, pero le vaciaron la cuenta en la que tenía más de 4 millones de pesos.
Una joven de la localidad de Los Telares, en Santiago del Estero, denunció haber sido víctima de una millonaria estafa virtual luego de recibir un llamado telefónico que terminó con el vaciamiento total de su cuenta digital.
El caso se conoció cuando la víctima se presentó en la dependencia policial para radicar la denuncia, y en medio de una crisis de nervios sostuvo que la atacaron delincuentes virtuales.
La damnificada, de 23 años, contó que el hecho sucedió cerca de las 21 del domingo.
Según explicó, recibió una llamada telefónica en la que una persona, cuya identidad no pudo precisar, se hizo pasar por empleado de tarjeta Naranja X, y le dio instrucciones para ingresar a la aplicación de la billetera virtual, para así actualizarla.
Tras seguir los pasos indicados, siempre en función de los dichos de la víctima, su cuenta habría sido vulnerada de manera inmediata.
La damnificada explicó que, en cuestión de minutos, los delincuentes realizaron cuatro transferencias a destinatarios desconocidos, provocándole un perjuicio económico total de 4.858.120 pesos. Cuando la joven advirtió lo sucedido, el dinero ya había sido transferido y no pudo evitar la maniobra, indica el sitio El Liberal.
El hecho fue informado a la fiscal Eugenia Callegaris, quien dispuso la intervención del Departamento de Delitos Económicos para iniciar las tareas investigativas y tratar de rastrear el destino de los fondos, así como identificar a los responsables de la maniobra fraudulenta.
Cómo evitar caer en manos de estafadores virtuales
Entre las principales medidas de prevención se encuentran no compartir claves ni códigos de verificación, evitar seguir instrucciones de desconocidos por teléfono y nunca ingresar a aplicaciones bancarias mientras se está hablando con supuestos operadores.
Aconsejan no brindar datos personales, números de tarjetas o información sensible, desconfiar de llamadas que aseguren "problemas en la cuenta" o promesas de premios y beneficios.