Revelaron detalles de la autopsia del hombre que murió tras un implante dental

La autopsia al cuerpo de Miguel Ángel Berlini reveló graves lesiones internas que habrían sido provocadas durante maniobras de intubación en una clínica privada. El hombre había ingresado para realizarse un implante dental estético y falleció en el quirófano. La familia exige explicaciones y hay dos médicos imputados por homicidio culposo.

La muerte de Miguel Ángel Berlini, de 64 años, ocurrida durante una cirugía dental en una clínica del barrio porteño de Belgrano, continúa generando interrogantes. A casi cuatro meses del hecho, se conocieron nuevos detalles de la autopsia que podrían aportar claves para esclarecer lo sucedido dentro del quirófano.

Berlini había ingresado a la Clínica Robles el 19 de noviembre con el objetivo de someterse a una intervención odontológica destinada a reemplazar varias piezas dentales en una sola operación. Sin embargo, el procedimiento terminó con su fallecimiento en plena cirugía.

Lesiones graves en la vía aérea

De acuerdo con la investigación judicial, los médicos José Miguel Galiano (47) y Marcelo Fernando Robles (57), propietario de la clínica, fueron imputados por homicidio culposo. Ambos profesionales participaron de la intervención que terminó de manera fatal.

La autopsia reveló que la vía aérea del paciente presentaba múltiples lesiones. Según detalló el abogado querellante Sebastián Alejandro Busso, perito médico forense, se detectaron infiltraciones hemorrágicas en la lengua, la faringe y la laringe.

El informe también registró una laceración traumática de casi cinco centímetros en el esófago, una lesión considerada clave para comprender lo ocurrido durante la cirugía.

Busso sostuvo que la hipótesis principal es que Berlini habría sufrido una reacción a la sedación durante el procedimiento, lo que provocó una descompensación. En ese contexto, los médicos habrían intentado reanimarlo mediante maniobras de intubación.

Una intubación que habría salido mal

Según la reconstrucción planteada por la querella, el tubo de intubación habría sido colocado de forma incorrecta. En lugar de ingresar en la tráquea, habría sido introducido en el esófago.

Esa maniobra generó la lesión detectada en la autopsia y provocó que el oxígeno suministrado se dirigiera hacia el estómago y otros tejidos del cuerpo, en lugar de llegar a los pulmones.

El aire se acumuló en el mediastino, los músculos y distintos tejidos, lo que fue evidenciado en estudios radiológicos y también percibido por los médicos forenses durante la autopsia.

Ante esta situación, los abogados de la familia solicitaron a la jueza Erica Uhrlandt, del Juzgado Nacional en lo Criminal N°53, la designación de un perito anestesiólogo oficial y la realización de nuevas pericias para determinar con precisión las causas de la muerte.

Falta de registros médicos

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es la ausencia de documentación médica sobre el procedimiento. Según indicaron los querellantes, no existe una historia clínica completa ni registros detallados de lo ocurrido en el quirófano.

Esa falta de documentación complica la reconstrucción exacta de los hechos. Para los abogados, sin esos registros solo los médicos presentes podrían explicar qué ocurrió durante la intervención.

También se detectó que no habría estado presente un anestesiólogo durante la operación, pese a que el servicio había sido contratado y pagado por el paciente.

La reconstrucción de lo ocurrido

Miguel Berlini era comerciante y en los últimos años se desempeñaba como conductor de Uber. Según relataron sus familiares, era una persona sociable y muy preocupada por su imagen personal.

El aspecto de sus dientes era algo que siempre lo incomodó. Por esa razón decidió consultar distintas alternativas para mejorar su sonrisa. Incluso se había asesorado en la Facultad de Odontología antes de tomar una decisión.

Finalmente optó por el tratamiento ofrecido por el cirujano José Miguel Galiano, que consistía en colocar múltiples implantes dentales en una sola intervención quirúrgica.

La cirugía se realizaría en la Clínica Robles, ubicada en la calle Virrey del Pino al 2500, en Belgrano. El procedimiento tenía un costo aproximado de 5.000 dólares e incluía, según el acuerdo, la presencia de un anestesiólogo.

El día de la operación Berlini llegó desde su casa en Villa Adelina acompañado por su hermana y sus dos hijas. Ingresó al quirófano a las 8 de la mañana y se esperaba que la intervención finalizara alrededor del mediodía.

Sin embargo, con el paso de las horas la familia comenzó a preocuparse por la falta de información. Cerca del mediodía consultaron por el estado del paciente y recibieron respuestas contradictorias.

En un momento les indicaron que la operación había salido bien y que Berlini sería trasladado a terapia intensiva para realizarle un “escaneo”. Posteriormente se supo que esa información no era cierta.

Según la reconstrucción judicial, el paciente nunca salió del quirófano. Durante la intervención se habría producido una emergencia médica y desde la clínica se realizaron llamados al SAME y a la Policía.

Las ambulancias fueron solicitadas en dos oportunidades, pero luego la asistencia fue cancelada cuando el paciente ya había fallecido.

Recién cerca de las 17 los médicos informaron a la familia que Berlini había sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Elementos encontrados en los allanamientos

Durante los allanamientos realizados en la Clínica Robles, la Policía secuestró dos laringoscopios, instrumentos utilizados para realizar intubaciones, ambos con manchas de sangre.

Para la querella, ese hallazgo refuerza la hipótesis de que las maniobras de intubación habrían sido realizadas de manera incorrecta o reiterada.

Según explicó el abogado Busso, en un procedimiento habitual debería utilizarse un solo instrumento y no presentar rastros de sangre.

Otro punto que genera sospechas es la ausencia del consentimiento informado firmado por el paciente, documento que debe detallar los riesgos del procedimiento.

Para los investigadores, la falta de historia clínica, registros del procedimiento y consentimiento informado dificulta establecer con claridad qué ocurrió durante la intervención.