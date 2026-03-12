Entrerrianos denunciaron presunta estafa laboral en Brasil: “Nos mintieron con el sueldo”

Un grupo de trabajadores oriundos de Chajarí denunció haber sido víctima de una estafa tras viajar a Brasil con la promesa de un empleo en la cosecha de manzanas. Según relataron, las condiciones laborales y salariales ofrecidas no se cumplieron.

La situación se conoció este miércoles por parte del padre de un joven que se encuentra actualmente en territorio brasileño. El mismo habría viajado la semana pasada junto a otros trabajadores entrerrianos luego de aceptar una oferta laboral difundida a través de redes sociales.

Uno de los jóvenes afectados relató que la propuesta inicial contemplaba un ingreso mensual cercano a 1.800.000 pesos. Sin embargo, al llegar al destino laboral se encontraron con una realidad muy diferente. “Lo que nos prometieron era todo mentira. Nada que ver con el sueldo que nos dijeron. Ahora nos pagan 27 mil pesos por día, que es mucho menos de lo que se gana en Argentina”, expresó al sitio Tal Cual.

Viaje coordinado por redes sociales

De acuerdo con el testimonio de los trabajadores, el contacto inicial se realizó mediante un perfil de Facebook a nombre de una mujer, cuya identidad no fue difundida. Tras comunicarse con la supuesta intermediaria, coordinaron el traslado hacia Brasil.

El viaje se habría concretado la semana pasada. Un colectivo recogió a los trabajadores sobre la Ruta Nacional 14 y los trasladó hasta Paso de los Libres. Desde allí abordaron otro transporte que los condujo hacia el sur de Brasil, donde finalmente comenzaron las tareas vinculadas a la cosecha de manzanas.

Una vez en destino, los jóvenes aseguraron que las condiciones laborales no coincidían con lo acordado previamente. “Nada que ver con lo que nos prometieron. Quedamos a kilómetros de la ciudad y en este momento estamos en el medio de un monte”, afirmó uno de los trabajadores chajarienses.

Según indicaron, entre los afectados hay varios jóvenes de Chajarí, aunque también viajaron trabajadores de otras localidades argentinas que aceptaron la propuesta ante la falta de empleo.

Antecedentes de denuncias similares

El caso se suma a otras denuncias recientes vinculadas a trabajadores argentinos que viajaron a Brasil para la cosecha de manzanas y luego denunciaron situaciones de explotación laboral.

En redes sociales circuló recientemente un video en el que un grupo de trabajadores afirmaba haber sido engañado. “Somos 17 argentinos, no nos quieren pagar, nos echaron y estamos prácticamente secuestrados acá”, relató uno de ellos desde una zona rural ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Caxias do Sul.

Los trabajadores denunciaban además que el pago habría sido retenido hasta completar las tareas asignadas. A esto se sumaba la falta de dinero para regresar al país y la ausencia de documentación disponible para realizar el retorno.

Medios de la provincia de Misiones informaron posteriormente que la situación de ese grupo logró destrabarse luego de que los empleadores efectuaran los pagos correspondientes, lo que permitió a los trabajadores comenzar los preparativos para regresar a Argentina.

Uno de los afectados, identificado como Darío, había relatado que viajaron desde la localidad misionera de San Vicente el 7 de enero con destino a una finca donde debían realizar tareas de cosecha. El acuerdo inicial incluía alimentación y el pago del salario al finalizar un contrato previsto para 25 días.

“Vinimos con la promesa de comida y trabajo seguro. Empezamos a trabajar y al poco tiempo cambiaron las condiciones. Ya no había comida, todo tenía límite y siempre había excusas”, explicó.

Gestiones de las familias entrerrianas

Ante la situación denunciada por los jóvenes chajarienses, familiares de los trabajadores comenzaron a movilizarse para buscar asistencia. Según indicaron, este jueves realizarán consultas para evaluar posibles denuncias formales y gestionar audiencias con autoridades que puedan intervenir.