Se cumplen dos meses de la muerte del hombre que cayó al descender de un colectivo urbano

A dos meses de la muerte de Ricardo Centurión tras caer de un colectivo del transporte urbano, su familia volvió a recordar al hombre de 77 años y reclamó que la investigación avance para esclarecer el hecho ocurrido en Paraná. El trágico episodio se registró el 12 de enero, alrededor de las 19, en una parada céntrica de la ciudad. Centurión sufrió graves heridas luego de caer de una unidad del transporte urbano cuando descendía del vehículo.

Según explicó oportunamente el jefe de Operaciones de la Jefatura Departamental, comisario Jorge Pérez, el colectivo se encontraba detenido realizando el descenso de pasajeros. En ese momento bajaron cuatro personas por la puerta trasera del vehículo.

“El colectivo se encontraba realizando la parada correspondiente y descienden cuatro personas por la última puerta de la unidad. En esa situación, la última persona no llegó a completar el descenso”, indicó el funcionario policial. De acuerdo con testimonios, el pasajero apoyó uno de sus pies sobre el cordón de la vereda, pero no alcanzó a terminar de bajar cuando el colectivo retomó la marcha.

La caída y las lesiones

En ese instante, el hombre cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió golpes de gravedad. Tras el impacto permaneció consciente y fue asistido rápidamente por personal policial y una ambulancia. Posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde ingresó al área de terapia intensiva debido a las graves lesiones internas que presentaba y, horas más tarde, se confirmó su fallecimiento.

La investigación del caso

La causa se tramita en Fiscalía, desde donde se dispuso la intervención del personal de la Dirección General de Policía Científica. El área de Accidentología Vial realizó pericias para determinar las circunstancias del episodio. Entre los aspectos analizados se encuentra la visibilidad que tenía el conductor a través de los espejos del colectivo. También se recolectan registros de cámaras de seguridad y testimonios de testigos.

El conductor del colectivo, un hombre de aproximadamente 40 años, quedó a disposición de la Justicia. Según explicó la Policía, el caso podría tratarse de "un hecho fortuito y accidental". Sin embargo, para la legislación vigente el episodio se encuadra como un hecho culposo, por lo que interviene la Fiscalía.

El recuerdo de la familia

A dos meses del trágico episodio, familiares y allegados recordaron a Ricardo Centurión con mensajes cargados de dolor. “Hoy se cumplen dos meses del trágico fallecimiento de Ricardo Centurión, quien perdió la vida en un accidente de tránsito que jamás debió ocurrir”, expresaron.

Justicia por Ricardo Centurión

También señalaron que continúan esperando respuestas. “Hoy no solo lo recordamos… también pedimos justicia. Porque una vida no puede quedar en el olvido”, manifestaron.