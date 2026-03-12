Festival en defensa del río acompañará la llegada de la travesía “Salvemos el Paraná y sus humedales”

La remada ambiental llegará este sábado al Balneario Municipal de Paraná tras recorrer distintas localidades ribereñas. Organizaciones sociales convocan a una jornada cultural y de concientización para visibilizar la defensa del río.
La travesía ambiental “Salvemos el Paraná y sus Humedales” llegará este sábado a la ciudad de Paraná, donde se realizará una jornada de movilización y actividades culturales en defensa del río y su ecosistema. La remada arribará a las 16 al Balneario Municipal y forma parte de una campaña regional que busca visibilizar la importancia de proteger los ríos, los humedales y las reservas de agua dulce en América Latina.
Esta iniciativa reúne a distintos colectivos sociales y ambientales que recorren el río Paraná con el objetivo de generar conciencia sobre los impactos que podrían tener proyectos vinculados al dragado y la profundización de la vía navegable. Durante el recorrido, los participantes realizan paradas en localidades ribereñas para dialogar con vecinos y difundir el reclamo por la preservación del ecosistema.
La convocatoria en Paraná se enmarca además en la campaña regional “Remar contracorriente por el Agua, la Vida y la Soberanía”, una iniciativa que se replica en distintos países del continente y que promueve la defensa de los territorios vinculados a ríos y humedales.
Una travesía que recorre la cuenca del Paraná
La remada comenzó el 7 de marzo en el río Paraguay, cerca de la confluencia con el Paraná, y desde entonces viene descendiendo por distintas localidades de la cuenca. Los organizadores explicaron que el objetivo es unir comunidades ribereñas y visibilizar la importancia de uno de los sistemas hídricos más relevantes de América del Sur.
“Esta travesía viene descendiendo pueblo por pueblo y conectando esta gran cuenca del río Paraná, que es el mayor río de nuestro país y uno de los más importantes de Latinoamérica”, señaló Enzo Culasso, abogado ambientalista a Elonce.
En ese contexto, uno de los principales reclamos apunta a frenar la licitación de la denominada vía navegable troncal del Paraná. Según plantean los impulsores de la campaña, los proyectos en discusión buscan profundizar el canal de navegación para permitir el ingreso de buques de mayor porte hacia el interior del continente.
“Lo que se pretende hacer es aumentar la profundidad del calado para que ingresen buques cada vez más grandes, la mayoría transoceánicos. Esto implicaría que embarcaciones preparadas para cruzar océanos naveguen casi 400 kilómetros dentro del continente hasta llegar al complejo agroexportador de Rosario”, advirtió.
Reclamo por estudios ambientales
Desde los colectivos ambientales señalaron que uno de los principales cuestionamientos es la falta de estudios de impacto ambiental previos a las obras que se proyectan sobre el río.
“Se pretende avanzar con estas modificaciones sin estudios ambientales integrales y sin la participación de las provincias que son dueñas del recurso natural. Hasta ahora ninguna de las provincias que formamos parte de la cuenca participó en la redacción de los pliegos ni en el control de lo que sucede en la vía navegable”, agregó Culasso.
También recordó que el río Paraná atraviesa desde hace años un escenario de bajantes históricas que ya provocaron situaciones críticas en distintas localidades. “Durante la bajante de 2020 y 2021 vimos situaciones muy graves. Hubo ciudades, como Victoria, que estuvieron cerca de quedarse sin suministro de agua potable”, señaló.
El vínculo cotidiano con el río
Los organizadores remarcaron que la defensa del río no es un problema lejano para las ciudades ribereñas, sino una cuestión que impacta directamente en la vida cotidiana. “Cada vez que abrimos la canilla en Paraná, el agua que sale proviene del río Paraná. Si no cuidamos este ecosistema maravilloso, algún día podríamos no tener esa agua pura que hoy consumimos”, explicó.
En ese sentido, destacó que la salud del río está estrechamente ligada al funcionamiento de los humedales, que cumplen un rol clave en el equilibrio ambiental.
Los humedales, señalaron, influyen en procesos naturales fundamentales como el ciclo reproductivo de los peces, la regulación del clima y la amortiguación de crecidas y bajantes.
Impacto ambiental y biodiversidad
Otro de los aspectos que preocupa a los colectivos ambientales es el impacto que las alteraciones del río pueden generar sobre la biodiversidad. “Hace seis años que el río Paraná no logra recuperar una altura normal que permita completar el ciclo reproductivo de los peces. Hoy estamos pescando ejemplares que nacieron hace ocho años”, agregó.
Según indicó, esta situación no solo afecta a la fauna del río sino también a las comunidades que dependen de ese recurso para su alimentación o sustento económico.
“Después de la gran bajante del Paraná vimos invasiones de mosquitos y brotes de dengue, junto con incendios en los humedales. Cuando se altera el ecosistema se rompen equilibrios naturales que normalmente controlan esas plagas”, explicó.
Actividades en el Balneario Municipal
La llegada de la travesía a Paraná estará acompañada por un encuentro abierto a la comunidad en el Balneario Municipal. Allí se desarrollará un festival cultural y artístico que se extenderá hasta la noche.
Los organizadores invitaron a vecinos y familias a acercarse con mate y reposeras para participar de la jornada y dialogar con los protagonistas de la remada, quienes vienen recorriendo el río desde el norte del país.
“Convocamos a todas las familias de Paraná a recibir esta remada. Queremos que sea una jornada para compartir, informarnos y defender el río que forma parte de nuestra identidad”, señaló.
Una campaña regional
La campaña es coordinada por la Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande, que articula acciones de organizaciones sociales, ambientales y religiosas de distintos países de América Latina.
El objetivo es fortalecer la conciencia ambiental y promover la participación de las comunidades que viven en territorios vinculados al agua.
“Latinoamérica es el continente de los grandes ríos y de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Por eso estas remadas se están replicando en distintos lugares: porque la lógica de explotar los recursos naturales sin límites no contempla las necesidades de las poblaciones que dependen de estos ecosistemas”, amplió.
Entre los participantes de la travesía se encuentra el pescador entrerriano Luis “Cosita” Romero, quien hace tres décadas formó parte de una histórica remada contra el proyecto de la represa Paraná Medio y volvió a sumarse al recorrido actual.
Para los organizadores, el encuentro de este sábado busca reafirmar la relación histórica entre la ciudad y el río.
“Cuando entendemos que vivimos en una ciudad que lleva el nombre del mayor río de la Argentina, comprendemos que defenderlo también es defender lo que somos”, concluyó.