Reconocida cadena de electrodomésticos fundada en Entre Ríos cerró su tercer local en pocas semanas

Una cadena de electrodomésticos fundada en Entre Ríos atraviesa un escenario crítico en medio de la caída del consumo y el reordenamiento del sector comercial. En las últimas semanas, la firma avanzó con el cierre de su tercer local, en el marco de un proceso de reducción de sucursales que impacta en varias provincias del país.

Se trata de la empresa Pardo, fundada en 1970 en Colón y que logró expandirse durante décadas en distintas regiones de la Argentina. Sin embargo, actualmente enfrenta una contracción significativa de su red comercial, con cierres recientes en Córdoba y Santa Fe.

En este contexto, la cadena pasó de contar con 74 locales a unos 62 puntos de venta activos, además de su centro logístico. El proceso incluye el cierre de sucursales en ciudades como Río Cuarto, Deheza y Rafaela, esta última inaugurada en 2022 y recientemente dada de baja.

Un modelo en transformación

Pardo había logrado posicionarse como una de las firmas con mayor presencia federal en el rubro, llegando a operar en siete provincias argentinas. Su estrategia histórica fue instalar locales incluso en ciudades pequeñas, acercando productos a zonas donde las grandes cadenas no tenían presencia.

Sin embargo, el actual contexto económico aceleró un proceso de “reestructuración”. La caída del consumo interno y el aumento de la morosidad impactaron directamente en las ventas, obligando a la empresa a reducir costos operativos y cerrar sucursales.

Ajustes y competencia externa

En el marco del ajuste, la empresa también modificó su estructura interna, reduciendo personal en varias sucursales. En algunos casos, locales que funcionaban con diez empleados pasaron a operar con apenas cuatro trabajadores.

A esto se suma un nuevo factor de competencia: la presencia de grandes importadores que ingresan productos directamente desde China, ofreciendo electrodomésticos y artículos para el hogar a precios más bajos, lo que presiona aún más a las cadenas tradicionales.

Impacto en el sector comercial

Desde el ámbito gremial, referentes del comercio advierten que los cierres se replican en todo el país y generan preocupación por el impacto en el empleo. "Pardo cierra porque no hay ventas en todo el país, todo se ha caído a pedazos y cada vez hay más cierres en todas las cadenas", señaló José Luis Oberto, secretario general de AGCC que reúne a los empleados de comercio de Córdoba, donde hubo dos cierres.