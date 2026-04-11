Gremio de neumáticos pide embargo millonario a Fate en medio del conflicto laboral

El gremio de neumáticos pidió el embargo a Fate por más de $5.000 millones en el marco del conflicto laboral con 920 trabajadores afectados.
El gremio de neumáticos pidió el embargo a Fate por más de $5.200 millones en el marco del conflicto laboral que mantiene enfrentados a la empresa y al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). La medida judicial se da en medio de una fuerte disputa por salarios impagos y el cumplimiento de la conciliación obligatoria.
El reclamo apunta directamente al empresario Javier Madanes Quintanilla, a quien el sindicato acusa de incumplir los compromisos asumidos durante la conciliación, especialmente en relación al pago de haberes de febrero y marzo. El conflicto afecta a unos 920 trabajadores de la planta.
La tensión entre las partes continúa escalando, mientras la empresa sostiene su postura de que no puede afrontar ciertos compromisos económicos en el actual contexto del conflicto.
Escalada judicial y reclamos cruzados
El pedido de embargo a Fate se apoya en documentación presentada por el gremio, donde se sostiene que la empresa habría incumplido acuerdos previos para mantener la actividad de la planta. Según el SUTNA, existe un acta que comprometía la continuidad laboral hasta junio.
Desde la organización sindical aseguran que los trabajadores continúan dispuestos a retomar la producción, mientras denuncian lo que consideran una “asfixia económica” por parte de la compañía para forzar desvinculaciones.
En paralelo, la empresa rechazó estas acusaciones y afirmó que una parte significativa del personal ya fue desvinculada, lo que complicaría la posibilidad de reabrir la planta en condiciones operativas normales.
La postura de la empresa y la respuesta gremial
Fate sostiene que no cuenta con el personal capacitado suficiente tras la salida de cerca del 70% de los trabajadores afectados por el cierre, y anticipó que apelará la resolución judicial que la obliga a continuar pagando salarios hasta mediados de año.
En este contexto, el conflicto se profundiza con posiciones cada vez más distantes entre las partes, mientras la situación judicial avanza en paralelo a la crisis productiva de la planta.
El SUTNA, además, advirtió sobre la importancia estratégica de la industria del neumático en el país y cuestionó la gestión empresarial en un sector clave para el funcionamiento del transporte y la economía, informó Ámbito.
Intervención política y reclamo al Gobierno
El conflicto también sumó un componente político luego de las declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien se refirió a la situación de los trabajadores de Fate en un acto público.
Desde el gremio respondieron con críticas y reiteraron su pedido de una reunión con el mandatario provincial para abordar la gravedad del conflicto y sus posibles consecuencias.
Mientras tanto, los trabajadores anunciaron una movilización para el próximo 14 de abril hacia Plaza de Mayo, en el marco de un conflicto que continúa sin resolución y con creciente tensión entre las partes involucradas.