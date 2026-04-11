Fabricantes de pastas frescas advierten por suba de costos y riesgo para más de 6.000 empleos

El fuerte incremento de los costos de producción impacta en las pymes

La industria de pastas frescas en Argentina atraviesa un momento crítico. A través de un comunicado, la Federación de Entidades de Fabricantes de Pastas Frescas de la República Argentina expresó su “profunda preocupación” por el fuerte incremento de los costos de producción, una situación que impacta directamente en las pequeñas y medianas empresas del sector.

Según detallaron, en los últimos meses se registraron aumentos significativos en insumos clave: la margarina subió un 40%, los plásticos un 60%, las cajas y la logística un 30%, los lácteos un 13% y las especias y alquileres un 20%. A esto se suman incrementos en materias primas esenciales como carne, pollo, verduras y huevos.

Desde la entidad señalaron que estos aumentos “sostenidos y acumulativos” están llevando a muchas pymes a operar con márgenes de rentabilidad prácticamente nulos, poniendo en riesgo su continuidad productiva.

Alerta por la continuidad de empleos

El impacto de esta situación no es menor. El sector genera más de 6.000 puestos de trabajo directos en todo el país y cumple un rol clave en la cadena alimentaria, además de ser un motor en diversas economías regionales. “La situación actual amenaza seriamente la estabilidad de miles de puestos de trabajo”, advirtieron.

Ante este escenario, la federación reclamó al Gobierno nacional la implementación urgente de medidas que permitan sostener la actividad. Entre los principales pedidos se destacan líneas de crédito blandas para capital de trabajo, alivio impositivo y programas específicos de asistencia para pymes alimentarias.

El objetivo, explicaron, es recuperar competitividad, sostener la producción y evitar un deterioro mayor en un sector tradicional de la industria alimentaria argentina que hoy enfrenta uno de sus momentos más complejos.