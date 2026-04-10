La provincia y la embajada de Alemania lanzarán financiamiento para la agroindustria entrerriana

Está destinada a empresarios e industriales, y es impulsada desde el Gobierno de la Provincia y el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía de Alemania. Se realizará desde las 16.30 en el Mirador Tec.
La provincia y la embajada de Alemania lanzarán financiamiento. La actividad se concretará este miércoles 15 en Paraná y está destinada a empresarios e industriales, impulsada desde el Gobierno de la Provincia y el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía de Alemania. Se realizará desde las 16.30 en el Mirador Tec.
El secretario de Industria, Catriel Tonutti, detalló que "se trata de una iniciativa muy atractiva que promueve el gobierno alemán a través de su embajada en el país; donde presentarán un sistema de coberturas de garantías para acceder a financiamiento europeo destinado a la compra de maquinaria alemana".
En rigor, se trata de préstamos y coberturas de crédito para acceder a productos y servicios producidos en Alemania. Durante la jornada se brindarán detalles sobre las coberturas del gobierno alemán, conocidas como Cobertura Hermes, que permiten acceder a financiamiento de hasta el 85% del valor de la operación, tasas competitivas y mayor flexibilidad en los pagos.
Además, se explicarán las modalidades de crédito disponibles, instrumentos que facilitan las operaciones de importación al cubrir riesgos y mejorar las condiciones de acceso al financiamiento.
La actividad es de acceso libre, pero requiere inscripción previa a través del siguiente formulario: https://forms.gle/bJFHaxkfoCKJ4cJW6