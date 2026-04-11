Boca e Independiente igualaron 1 a 1 en un parejo clásico en La Bombonera

Matías Abaldo abrió la historia para el Rojo, pero Milton Giménez igualó el trámite para Boca a través de un dudoso penal. Ahora se prepara para la Libertadores.
Boca Juniors e Independiente empataron 1-1 en la Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura. Este resultado dejó al anfitrión en la tercera colocación de la Zona A con 21 puntos, a 3 del líder Estudiantes, mientras que los dirigidos por Gustavo Quinteros están en la séptima posición (18) y permanecen en la pelea por clasificar a los playoff.
La previa al partido estuvo marcada por el homenaje a Miguel Ángel Russo, quien habría cumplido 70 años el jueves pasado. Ya en el plano futbolístico, el Rojo golpeó de arranque a la formación alternativa del Xeneize (Úbeda hizo 11 cambios de un partido a otro) con el 1-0 marcado por Matías Abaldo a los ocho minutos de juego.
A continuación, la visita exhibió muchas grietas en la última línea y Rodrigo Rey fue protagonista con varias tapadas de relieve. A pesar de estas salvadas, su valla invicta llegó a su fin en la última jugada del primer tiempo gracias a un dudoso penal convertido por Milton Giménez. Más tarde, Rey volvió a intervenir para taparle un mano a mano a Miguel Merentiel en la ocasión más clara de la parte final.
Boca Juniors volverá a la Bombonera este martes desde las 21 para enfrentarse a Barcelona de Ecuador en su estreno como local por la Copa Libertadores, luego de su victoria en Chile contra Universidad Católica. Además, el domingo próximo visitará el Monumental para medirse a River Plate a partir de las 17 en una nueva edición del Superclásico.
Por otro lado, Independiente se concentrará en el plano local y comenzará a planificar el duelo del sábado 18 de abril desde las 19:30 ante Defensa y Justicia en Avellaneda. El Rojo finalizará el calendario de la Fase Regular con sendos cruces ante Riestra y San Lorenzo, ambos como visitante.
Seguí las incidencias del partido
¡TERMINÓ EL PARTIDO!
¡Adicionaron seis minutos!
82 minutos: triple cambio en Independiente
Facundo Valdez, Nicolás Freire y Rodrigo Fernández Cedrés reemplazaron a Maximiliano Gutiérrez, Mateo Pérez Curci e Ignacio Malcorra.
78 minutos: se animó Ezequiel Zeballos
El Changuito buscó sorprender con su pegada en un tiro libre frontal, pero su intento se marchó desviado.
73 minutos: modificación obligada en Independiente
Juan Fedorco reemplazó a Kevin Lomónaco, lesionado.
Por otro lado, Úbeda metió a Milton Delgado en lugar de Camilo Rey Domenech en Boca Juniors.
68 MINUTOS: ¡ENTRÓ EL CHANGUITO ZEBALLOS!
El extremo reemplazó a Alan Velasco y suma sus primeros minutos después de la prolongada lesión que lo sacó de las canchas. Además, Santiago Ascacíbar tomó el lugar de Ander Herrera.
65 minutos: llegó la respuesta de Independiente
El intento cruzado del Rojo desde afuera del área fue contenido sin problemas por Agustín Marchesín.
62 MINUTOS: ¡TREMENDO MANO A MANO TAPADO POR REY!
El arquero de Independiente se hizo gigante para impedir el festejo de Miguel Merentiel.
55 minutos: se reparten la pelota en este inicio de complemento
Ambos equipos tienen el balón en la mitad de cancha, pero les cuesta generar peligro en las áreas.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Dos cambios en Boca Juniors: Miguel Merentiel y Adam Bareiro por Milton Giménez y Ángel Romero.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
55 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Milton Giménez resolvió con un derechazo al palo derecho de Rodrigo Rey, quien se arrojó hacia su izquierda.
MILTON CAMBIÓ EL PENAL POR GOL Y PUSO EL 1-1 DE BOCA ANTE INDEPENDIENTE EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO. pic.twitter.com/oNoPGpCiuU— SportsCenter (@SC_ESPN) April 11, 2026
54 MINUTOS: ¡LLAMADO DEL VAR Y PENAL PARA BOCA!
El árbitro Andrés Merlos revisó la acción en el monitor y cambió su decisión para sancionar el tiro desde los doce pasos.
50 MINUTOS: ¡BOCA RECLAMA UN POSIBLE PENAL SOBRE VELASCO!
Los jugadores del Xeneize piden la pena máxima por una infracción de Sebastián Valdéz sobre el ex Independiente.
44 minutos: Belmonte, a centímetros del empate
El volante pisó el área chica y ensayó un cabezazo que se marchó por encima del travesaño.
39 minutos: Independiente maneja los hilos del encuentro
El Rojo se favorece del once alternativo que dispuso Boca Juniors en cancha, ya que el Xeneize perdió intensidad y la visita recuperó la tenencia de balón para alejarse del área de Rodrigo Rey.
29 minutos: nuevo avance de Boca Juniors
No siempre dos cabezazos en el área son gol: Ángel Romero anticipó un centro en el primer palo y Marco Pellegrino lo desvió con otro testazo, pero la pelota salió cerca del palo izquierdo de Rey.
22 minutos: Milton Giménez no estuvo fino en la definición
El punta recibió un gran pase de Ander Herrera e intentó una emboquillada sobre Rey en el área, pero la pelota se elevó mucho y terminó yéndose de la cancha.
21 minutos: respondió Boca Juniors
La volea de Alan Velasco en la puerta del área se dirigió a las manos de Rodrigo Rey en el medio del arco.
20 minutos: Gabriel Ávalos avisó de cabeza
El testazo del centrodelantero se marchó a centímetros del arco de Agustín Marchesín.
18 minutos: el Xeneize busca reponerse al golpe
El equipo de Claudio Úbeda intenta retomar el control del duelo, aunque no tiene profundidad por los costados.
8 MINUTOS: ¡GOL DE INDEPENDIENTE!
Luego de sendas pifias de Ávalos y Malcorra, la pelota le quedó en el área a Matías Abaldo. El uruguayo controló de taco y metió un terrible derechazo de media vuelta para convertir el 1-0 en La Boca.
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4 minutos: Ángel Romero tuvo la primera del partido
El paraguayo recibió un centro de Alan Velasco y resolvió en el corazón del área con un cabezazo a las manos de Rodrigo Rey.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Angel Romero y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Ignacio Malcorra; Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.