Senasa confirmó casos de scrapie ovino en Entre Ríos y Santa Fe: se originaron en animales importados

Los ejemplares habían sido ingresados al país entre 2021 y 2022 desde Paraguay

El Senasa confirmó oficialmente la presencia de casos de scrapie ovino —una enfermedad neurodegenerativa también conocida como tembladera— en establecimientos ubicados en Entre Ríos y Santa Fe, informó el sitio Bicho de Campo.

Según detalló el organismo, se detectaron resultados positivos a scrapie clásico en ovinos reproductores importados, luego de la muerte natural de tres animales que no habían presentado síntomas clínicos previos. De acuerdo con la investigación epidemiológica, los ejemplares habían sido ingresados al país entre 2021 y 2022 desde Paraguay, cumpliendo con todos los requisitos sanitarios vigentes y controles posteriores.

Los animales estaban registrados oficialmente y habían sido sometidos a inspecciones clínicas anuales sin evidenciar signos de enfermedad, hasta que el Senasa detectó el virus mediante una prueba de tamizaje (ELISA). Posteriormente, las muestras fueron enviadas a un laboratorio de referencia en España, donde se confirmó el diagnóstico mediante la técnica Western Blot.

Protocolo tras la detección

Tras la confirmación, el organismo activó un programa oficial de control y seguimiento en los establecimientos afectados, que incluye restricciones de movimiento, vigilancia intensificada y medidas sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad. Estas acciones continúan en curso.

Además, la situación fue notificada a la Organización Mundial de Sanidad Animal y al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, con quienes se acordó profundizar la investigación del origen del brote.

En paralelo, tras un cierre preventivo inicial de exportaciones, el Senasa trabaja en la adecuación de los certificados sanitarios para garantizar la continuidad de los mercados internacionales. En ese sentido, aseguró que productos como lana, cueros, gelatina, colágeno y carne —con la remoción de tejidos de riesgo— pueden seguir comercializándose bajo estándares internacionales.

Qué es el scrapie ovino

Es una enfermedad progresiva y fatal que afecta a ovinos y caprinos, causada por priones que dañan el sistema nervioso central. Está presente en países como Brasil, Estados Unidos y miembros de la Unión Europea.

No obstante, desde el organismo aclararon que no se trata de una enfermedad zoonótica, por lo que no representa riesgo para la salud humana ni se transmite a través del consumo de carne o productos derivados.