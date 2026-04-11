"El Paraná no se vende": embarcaciones y autos realizaron un banderazo en Rosario contra la “reprivatización” del río

Este sábado se llevó a cabo un masivo banderazo en Rosario en defensa del río Paraná y sus humedales, con una convocatoria que reunió a cerca de 100 embarcaciones y unos 50 vehículos en una movilización coordinada “por agua y por tierra”.

La actividad, impulsada por el Foro por la recuperación del Paraná, tuvo su epicentro en el puente Rosario-Victoria, mientras que en el río una extensa caravana náutica desplegó consignas como “¡Salvemos el Paraná y sus humedales!”, “¡No a los 44 pies!” y “¡El Paraná en manos argentinas!”, publicó Rosario3.

Créditos: Rosario3

La jornada se organizó tras la reciente travesía “Salvemos el Paraná y sus humedales”, que recorrió más de 800 kilómetros durante 15 días, conectando comunidades ribereñas en torno a la defensa del ecosistema.

Detalles del banderazo

En la zona de Rosario, las actividades comenzaron a las 13 con la salida de kayaks y embarcaciones desde la Isla de Los Mástiles, que arribaron cerca de las 17 a la Rambla Catalunya, donde se realizó el acto central. En simultáneo, una caravana de autos partió desde el peaje del puente, del lado de Victoria, y se sumó al encuentro con banderas argentinas.

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Durante el acto, los organizadores expresaron su firme rechazo a la licitación para una nueva concesión del río y al proyecto de profundizar su calado a 44 pies, al advertir sobre posibles consecuencias ambientales graves.

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“Nos disponemos a seguir poniéndole el cuerpo a las ideas y no vamos a parar hasta que caiga la licitación para la nueva privatización y extranjerización de nuestro río”, señalaron en un comunicado.

Además, alertaron que avanzar con estas medidas podría derivar en un “ecocidio”, al tiempo que destacaron el crecimiento del movimiento en toda la región del litoral.

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“El Paraná no se vende, se defiende”, fue la consigna que cerró la jornada, junto con un llamado a la ciudadanía a continuar participando en defensa de los recursos naturales y la soberanía nacional.