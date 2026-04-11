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"El Paraná no se vende": embarcaciones y autos realizaron un banderazo en Rosario contra la “reprivatización” del río

Unas 100 embarcaciones y 50 vehículos se movilizaron en inmediaciones del Puente Rosario-Victoria, en el marco de una jornada regional para rechazar la nueva licitación y el aumento del calado del río, en defensa del ambiente y la soberanía.

11 de Abril de 2026
En el banderazo participaron 100 embarcaciones y 50 autos
En el banderazo participaron 100 embarcaciones y 50 autos Foto: Instagram | edu_bodi

Unas 100 embarcaciones y 50 vehículos se movilizaron en inmediaciones del Puente Rosario-Victoria, en el marco de una jornada regional para rechazar la nueva licitación y el aumento del calado del río, en defensa del ambiente y la soberanía.

Este sábado se llevó a cabo un masivo banderazo en Rosario en defensa del río Paraná y sus humedales, con una convocatoria que reunió a cerca de 100 embarcaciones y unos 50 vehículos en una movilización coordinada “por agua y por tierra”.

 

La actividad, impulsada por el Foro por la recuperación del Paraná, tuvo su epicentro en el puente Rosario-Victoria, mientras que en el río una extensa caravana náutica desplegó consignas como “¡Salvemos el Paraná y sus humedales!”, “¡No a los 44 pies!” y “¡El Paraná en manos argentinas!”, publicó Rosario3.

Créditos: Rosario3
Créditos: Rosario3

 

La jornada se organizó tras la reciente travesía “Salvemos el Paraná y sus humedales”, que recorrió más de 800 kilómetros durante 15 días, conectando comunidades ribereñas en torno a la defensa del ecosistema.

Detalles del banderazo

 

En la zona de Rosario, las actividades comenzaron a las 13 con la salida de kayaks y embarcaciones desde la Isla de Los Mástiles, que arribaron cerca de las 17 a la Rambla Catalunya, donde se realizó el acto central. En simultáneo, una caravana de autos partió desde el peaje del puente, del lado de Victoria, y se sumó al encuentro con banderas argentinas.

Cr&eacute;ditos: Rosario3
Créditos: Rosario3

 

Durante el acto, los organizadores expresaron su firme rechazo a la licitación para una nueva concesión del río y al proyecto de profundizar su calado a 44 pies, al advertir sobre posibles consecuencias ambientales graves.

Instagram | edu_bodi
Instagram | edu_bodi

 

Nos disponemos a seguir poniéndole el cuerpo a las ideas y no vamos a parar hasta que caiga la licitación para la nueva privatización y extranjerización de nuestro río”, señalaron en un comunicado.

 

Además, alertaron que avanzar con estas medidas podría derivar en un “ecocidio”, al tiempo que destacaron el crecimiento del movimiento en toda la región del litoral.

Instagram | edu_bodi
Instagram | edu_bodi

 

El Paraná no se vende, se defiende”, fue la consigna que cerró la jornada, junto con un llamado a la ciudadanía a continuar participando en defensa de los recursos naturales y la soberanía nacional.

Temas:

Rosario banderazo defensa del río Paraná
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