Certificado Único de Discapacidad: cómo renovarlo paso a paso en mayo 2026

El Certificado Único de Discapacidad vuelve a estar en el centro de la agenda en 2026, especialmente para quienes deben renovarlo en mayo y no quieren perder el acceso a prestaciones esenciales. Este documento, gratuito y voluntario, es indispensable para acreditar la condición de discapacidad y garantizar derechos básicos.

Actualmente, el Certificado Único de Discapacidad es administrado por la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, tras una reorganización del sistema. Desde allí se establecieron nuevos criterios tanto para la emisión como para la renovación del documento.

La actualización del certificado es fundamental, ya que su vencimiento implica la interrupción automática de beneficios como cobertura médica integral, transporte gratuito y asignaciones económicas.

Quiénes deben renovar el certificado y por qué es clave en mayo

Durante mayo de 2026, deberán iniciar el trámite de renovación quienes tengan el Certificado Único de Discapacidad próximo a vencer. La fecha de caducidad figura en el documento físico o digital, disponible también en la app Mi Argentina.

La renovación no es automática: cada caso debe ser reevaluado por una Junta interdisciplinaria. Esto responde a la necesidad de actualizar el diagnóstico y verificar el impacto actual de la condición de salud en la vida cotidiana.

Foto: Archivo Elonce.

Desde la Secretaría Nacional de Discapacidad recomiendan comenzar el trámite con anticipación, ya que la asignación de turnos puede demorar varias semanas dependiendo de la jurisdicción.

Paso a paso: cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad

El proceso de renovación del Certificado Único de Discapacidad comienza con una consulta en el portal oficial del Estado. Allí, el solicitante debe completar un cuestionario interactivo que determinará los requisitos específicos según edad, domicilio y tipo de discapacidad.

Luego, es necesario reunir la documentación médica actualizada. Esto incluye certificados, estudios e informes con una antigüedad no mayor a seis meses, firmados por profesionales tratantes.

Con toda la documentación lista, el siguiente paso es solicitar un turno en la Junta Evaluadora correspondiente al domicilio del DNI. La evaluación es presencial y obligatoria.

Documentación y evaluación interdisciplinaria

Para renovar el Certificado Único de Discapacidad, es obligatorio presentar DNI vigente (original y copia), la planilla de solicitud completa y un resumen detallado de la historia clínica.

La Junta Evaluadora está integrada por profesionales de distintas áreas, quienes analizan cada caso de forma integral. El objetivo es determinar si corresponde la renovación y por cuánto tiempo se extenderá la vigencia, consignó Diario Río Negro.

Foto: Archivo Elonce.

Este criterio personalizado implica que no todos los certificados se renuevan por el mismo período, ya que depende de la evolución de cada condición.

Beneficios vigentes y formato digital

El Certificado Único de Discapacidad garantiza el acceso a múltiples derechos. Entre ellos, la cobertura del 100% en tratamientos médicos, rehabilitación y medicamentos, además del transporte público gratuito.

También permite acceder a asignaciones familiares específicas, exenciones impositivas y el Símbolo Internacional de Acceso para estacionamiento.

Una de las novedades más relevantes es la versión digital del certificado, disponible en la aplicación Mi Argentina. Este formato tiene la misma validez legal que el físico y facilita su presentación en todo el país.