Fondo de Desempleo de ANSES: cómo cobrarlo paso a paso en 2026

El Fondo de Desempleo de ANSES vuelve a ser clave en 2026 para quienes pierden su empleo. Cómo cobrarlo paso a paso, requisitos, montos y duración del beneficio.
El Fondo de Desempleo de ANSES se consolida en 2026 como una herramienta central de asistencia para trabajadores que quedan sin empleo formal. En un contexto económico desafiante, este beneficio permite sostener ingresos mientras se busca una nueva oportunidad laboral, aunque aún persisten dudas sobre cómo se cobra y cuánto dura.
Se trata de una prestación mensual destinada a personas que hayan perdido su trabajo en relación de dependencia de manera involuntaria. Esto incluye despidos sin causa, finalización de contratos a plazo fijo o situaciones de quiebra empresarial.
A diferencia de otras ayudas sociales, este programa exige condiciones específicas y tiene plazos estrictos. Por eso, comprender el proceso paso a paso resulta clave para no perder el acceso al beneficio.
Quiénes pueden acceder y cuánto dura el beneficio
El Fondo de Desempleo de ANSES está dirigido exclusivamente a trabajadores registrados que hayan sido desvinculados sin voluntad propia. Quedan excluidos quienes renuncian o no cuentan con aportes formales previos.
Uno de los aspectos más relevantes es la duración del beneficio, que no es igual para todos. Depende directamente de los aportes realizados en los últimos tres años antes del despido.
La escala vigente establece que quienes tengan entre 6 y 11 meses de aportes cobrarán durante 2 meses, mientras que aquellos con 36 meses o más podrán acceder hasta 12 cuotas. Además, existe un beneficio adicional para personas mayores de 45 años, quienes reciben hasta seis meses extra de cobertura.
Cómo se calcula el monto y qué incluye
El monto del Fondo de Desempleo de ANSES se calcula tomando el 75% de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses previos al despido. Este detalle es clave, ya que no se trata de un promedio sino del salario más alto registrado en ese período.
Sin embargo, existen límites mínimos y máximos que se actualizan en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esto implica que el monto final puede variar según cada caso, pero siempre dentro de esos parámetros.
Además del pago mensual, el beneficio incluye cobertura de obra social, acceso a medicamentos y el cobro de asignaciones familiares. Incluso, el tiempo durante el cual se percibe la prestación se computa como aportes jubilatorios, evitando lagunas en la historia laboral.
Paso a paso: cómo cobrar el Fondo de Desempleo de ANSES
Para acceder al Fondo de Desempleo de ANSES, el primer paso es iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Este plazo es fundamental: si se supera, se pierde el derecho al beneficio, publicó A24.
El trámite puede realizarse de manera online a través del sitio oficial, con turno en oficinas o mediante atención telefónica. Es necesario presentar documentación que acredite la desvinculación laboral y los aportes realizados.
Una vez aprobada la solicitud, ANSES asigna un cronograma de pagos mensual según la terminación del DNI. El dinero se deposita generalmente en una cuenta bancaria. En caso de no contar con una, el organismo gestiona la apertura de una sin costo para el beneficiario.