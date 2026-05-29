Autorizaron nuevos cuadros tarifarios para el transporte de gas en Entre Ríos

La medida fue dispuesta por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. Los nuevos cuadros tarifarios para la Compañía Entrerriana de Gas entrarán en vigencia desde el 1 de junio.
El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) aprobó nuevos cuadros tarifarios de transición para la Compañía Entrerriana de Gas Sociedad Anónima (CEGSA), la transportista que opera en la provincia, en el marco del proceso de actualización mensual de precios y tarifas del sector energético. La medida comenzará a regir a partir del 1 de junio de 2026.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 54/2026, firmada por el Directorio del organismo nacional el 28 de mayo. La norma establece la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios y dispone que la empresa deberá publicarlos en medios gráficos y digitales de amplia circulación para garantizar el acceso a la información por parte de los usuarios.
Según se indicó en los fundamentos de la resolución, la actualización se enmarca en la política tarifaria impulsada por el Gobierno nacional para el sector energético y responde a una decisión comunicada por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía de continuar durante junio con la adecuación de precios y tarifas.
Ajuste bajo la metodología aplicada a las grandes transportistas
La resolución recuerda que la Compañía Entrerriana de Gas ya venía aplicando cuadros tarifarios de transición aprobados durante 2025 y que, para las futuras actualizaciones, se adoptó la misma metodología utilizada para las transportistas Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS).
En ese sentido, el organismo explicó que las tarifas serán actualizadas periódicamente de acuerdo con los criterios establecidos para las principales empresas transportistas del país. La normativa aclara que este mecanismo no implica una actualización automática, sino que requiere la intervención de la autoridad regulatoria para cada adecuación tarifaria.
Asimismo, se destacó que la medida se encuentra respaldada por las disposiciones de la Ley Nacional del Gas Nº 24.076 y por la normativa vigente que regula la prestación del servicio público de transporte de gas natural.
Vigencia desde el 1 de junio
El artículo central de la resolución establece que los nuevos cuadros tarifarios entrarán en vigencia desde el 1 de junio de 2026. También se dispuso que, en caso de que la aplicación de la medida coincida con un período de facturación en curso, deberán aplicarse los criterios previstos en el reglamento del servicio de transporte de gas.
Los nuevos valores fueron incorporados en un anexo tarifario que forma parte de la disposición oficial.
La actualización forma parte del esquema de revisiones periódicas que el Gobierno nacional viene implementando para los servicios energéticos, tanto en el mercado del gas natural como en el de la energía eléctrica.
Gas Nea
En otra resolución, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) aprobó nuevos cuadros tarifarios para Gas Nea S.A., distribuidora que presta el servicio de gas natural por redes en Entre Ríos y otras provincias del noreste argentino. La actualización entrará en vigencia a partir del 1 de junio y alcanzará a los usuarios residenciales, comerciales e industriales comprendidos en el área de concesión de la empresa.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 46/2026, publicada el 28 de mayo, y forma parte del esquema de actualización mensual de precios y tarifas energéticas impulsado por el Gobierno nacional. La norma aprueba nuevos cuadros tarifarios y dispone que la distribuidora los publique en medios de circulación masiva para conocimiento de los usuarios.
Aunque la resolución no detalla en su texto los porcentajes de incremento, sí confirma que los nuevos valores reflejarán una nueva etapa de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), la actualización periódica prevista en las reglas básicas de la licencia y los nuevos precios del gas definidos por la Secretaría de Energía.
Qué factores explican la actualización
Entre los fundamentos de la resolución se menciona la decisión del Ministerio de Economía de continuar durante junio con la actualización de precios y tarifas del sector energético. También se contempla el traslado a las facturas del Precio Anual Uniforme (PAU) establecido para 2026 en el marco del Plan Gas.Ar.
Además, el organismo recordó que la revisión tarifaria aprobada para Gas Nea en 2025 prevé que los incrementos se apliquen en 31 cuotas mensuales y consecutivas, por lo que la actualización de junio constituye un nuevo escalón dentro de ese esquema de adecuación gradual.
La resolución también incorpora la actualización periódica prevista en las Reglas Básicas de la Licencia, mecanismo que toma como referencia la evolución de determinados índices económicos para ajustar las tarifas de distribución.
Continúan los subsidios para sectores vulnerables
El texto oficial ratifica que seguirán vigentes los beneficios previstos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a usuarios residenciales vulnerables. Asimismo, se mantendrá durante junio una bonificación adicional del 25% para los beneficiarios alcanzados por ese esquema.
La medida también comprende a entidades de bien público, clubes de barrio y otras organizaciones sin fines de lucro incluidas dentro de los programas de asistencia energética definidos por el Gobierno nacional.
Desde el organismo regulador indicaron que las facturas deberán reflejar claramente el Precio Anual Uniforme del gas y las bonificaciones correspondientes a cada categoría de usuario. Los nuevos cuadros tarifarios comenzarán a aplicarse desde el 1 de junio de 2026.