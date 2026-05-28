Plazo fijo: cuánto rinde hoy y qué alternativa conviene en junio

El plazo fijo volvió a posicionarse entre las principales herramientas de ahorro en Argentina en medio de un escenario marcado por inflación elevada, estabilidad cambiaria y búsqueda de inversiones conservadoras. Las entidades financieras ofrecen distintas tasas de interés y los ahorristas analizan cuál es la alternativa más conveniente para junio de 2026.

La posibilidad de conocer con anticipación cuánto dinero se recibirá al vencimiento continúa siendo uno de los principales atractivos del plazo fijo tradicional. Actualmente, varios bancos operan con Tasas Nominales Anuales (TNA) cercanas al 17% para operaciones realizadas en sucursales y rendimientos que rondan el 17,5% para colocaciones efectuadas mediante home banking o aplicaciones móviles.

Foto: Archivo Elonce.

La diferencia entre tasas presenciales y digitales responde a la estrategia de las entidades financieras para incentivar el uso de canales electrónicos y reducir costos operativos asociados a la atención en sucursales.

Cuánto se gana con un plazo fijo de $1.000.000

El plazo fijo tradicional mantiene un período mínimo de inversión de 30 días. Durante ese lapso, el dinero permanece inmovilizado y el rendimiento queda garantizado desde el momento de la constitución, independientemente de eventuales cambios en las tasas del mercado o en la inflación.

Si se toma como referencia el caso de Santander, que actualmente ofrece una TNA del 15%, una inversión de $1.000.000 a 30 días genera una ganancia de $12.328,77. De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista recibe un total de $1.012.328,77.

Por su parte, el Banco Nación ofrece una TNA del 15,5% para plazos fijos realizados de manera presencial. En ese caso, un depósito de $1.000.000 permite obtener un monto total de $1.012.739,73 al vencimiento, con intereses equivalentes a $12.739,73.

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La rentabilidad mejora en operaciones realizadas mediante canales digitales. En Banco Nación, por ejemplo, la TNA asciende al 19% para depósitos online. Así, una inversión de $1.000.000 durante 30 días permite obtener $15.616,44 de intereses y un monto total de $1.015.616,44.

Qué se debe analizar antes de invertir

Especialistas financieros remarcan que, antes de constituir un plazo fijo, es fundamental analizar la relación entre la tasa ofrecida por el banco y la inflación proyectada.

Si el avance de los precios supera el rendimiento de la inversión, el dinero pierde poder adquisitivo pese a generar intereses. En cambio, cuando la tasa logra ubicarse por encima de la inflación, el ahorrista obtiene una mejora real en su capacidad de compra.

Otro aspecto clave es la Tasa Efectiva Anual (TEA), especialmente para quienes optan por renovar automáticamente el plazo fijo cada 30 días. Este indicador contempla la capitalización de intereses y permite calcular con mayor precisión el rendimiento acumulado a lo largo de un año.

Además, los usuarios suelen comparar diariamente las tasas publicadas por las distintas entidades financieras. El Banco Central difunde esos datos de manera oficial, lo que facilita identificar qué bancos ofrecen mejores condiciones para cada tipo de operación.

Plazo fijo UVA y otras alternativas

La liquidez es otro punto relevante a tener en cuenta. El plazo fijo tradicional no permite retirar el dinero antes del vencimiento sin resignar intereses o afrontar penalidades, por lo que los especialistas recomiendan invertir únicamente fondos que no serán utilizados durante el período acordado.

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En paralelo, durante los últimos años crecieron otras alternativas dentro del sistema financiero argentino, como los plazos fijos UVA, instrumentos que ajustan el capital en función de la inflación.

Este tipo de inversiones suele ganar atractivo en contextos de inflación elevada debido a que permite preservar el valor real del dinero. Sin embargo, presentan condiciones distintas al plazo fijo clásico, ya que exigen períodos mínimos más extensos y dependen de la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo.