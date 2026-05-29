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Paraná Gira por China

Romero visitó en China una empresa líder en gestión energética e infraestructura urbana inteligente

La intendenta de Rosario Romero conoció el modelo de gestión energética por contrato, mediante el cual la empresa financia proyectos de modernización urbana y recupera la inversión a partir del ahorro energético generado.

29 de Mayo de 2026
Rosario Romero en China.
Rosario Romero en China. Foto: (MdP).

La intendenta de Rosario Romero conoció el modelo de gestión energética por contrato, mediante el cual la empresa financia proyectos de modernización urbana y recupera la inversión a partir del ahorro energético generado.

En el marco de la misión institucional que desarrolla en China junto al Grupo CEDA, la intendenta de Rosario Romero visitó las instalaciones de Fujian Anxin Energy Management Co., Ltd., compañía especializada en gestión energética, alumbrado inteligente e infraestructura urbana eficiente.

 

Acompañada por el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, el secretario de Hacienda Alexis Bilbao y el concejal Emiliano Gómez Tutau, la delegación conoció el modelo de gestión energética por contrato (EMC), mediante el cual la empresa financia proyectos de modernización urbana y recupera la inversión a partir del ahorro energético generado.

 

La firma presentó soluciones de alumbrado LED inteligente, monitoreo en tiempo real, postes multifunción y plataformas integradas para la gestión de servicios urbanos, orientadas a mejorar la eficiencia y reducir costos sin necesidad de grandes inversiones iniciales.

 

“Paraná viene realizando desde hace años una importante transformación de su sistema de iluminación pública. Lo que observamos en China es cómo esa experiencia puede evolucionar hacia nuevos modelos de gestión que integran eficiencia energética, tecnología, financiamiento e innovación urbana”, destacó Romero.

 

La visita permitió intercambiar experiencias y explorar futuras instancias de cooperación vinculadas a innovación tecnológica, sostenibilidad y desarrollo urbano.

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