Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado de $2.800 millones este domingo

El Quini 6 volverá a captar la atención de miles de apostadores de todo el país este domingo 31 de mayo, cuando se realice el sorteo N.º 3378 con un pozo acumulado estimado en 2.800 millones de pesos. El tradicional juego de azar de la Lotería de Santa Fe se llevará adelante desde las 21.15 y podrá seguirse en vivo a través de diferentes señales televisivas y plataformas digitales.

La importante suma en juego genera expectativas entre quienes buscan convertirse en los próximos millonarios del país, especialmente después de que en el último sorteo varias modalidades quedaran vacantes.

El concurso será transmitido por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, Canal 9 y también por el canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Cómo fue el último sorteo

En el sorteo N.º 3377, realizado el pasado 27 de mayo, los principales pozos de las modalidades Tradicional y La Segunda no tuvieron ganadores con seis aciertos, por lo que los montos continuaron acumulándose para la próxima edición.

Sin embargo, la modalidad Revancha sí tuvo un afortunado ganador que acertó los seis números y se llevó un premio total de 600 millones de pesos.

Por otra parte, en la modalidad Siempre Sale se registraron 14 apostadores con cinco aciertos, quienes compartieron un pozo que les permitió obtener premios individuales de $19.894.843,93.

Hasta cuándo se puede apostar

Las apuestas para participar del próximo sorteo pueden realizarse en las agencias oficiales de lotería y quiniela de todo el país. El valor de la jugada completa es de 3.000 pesos e incluye la participación en todas las modalidades del juego.

Según se informó, la venta de apuestas se cerrará el sábado a las 20 horas, aunque ese horario puede variar dependiendo de cada jurisdicción.

Al momento de jugar, cada participante debe seleccionar seis números de un total de 46 posibilidades, comprendidas entre el 00 y el 45 inclusive.

Uno de los juegos más populares del país

El Quini 6 funciona desde 1988 y es considerado uno de los juegos de azar más populares de Argentina. Se trata de un sistema poceado, donde el monto destinado a premios depende directamente de la recaudación obtenida mediante la venta de apuestas.

El juego pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y contempla distintas modalidades: Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Premio Extra.