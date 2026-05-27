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Sociedad Resultados del miércoles

Quini 6: un apostador de Oro Verde ganó $600 millones en La Revancha y otros 14 más de $19.000.000 en el Siempre Sale

El Quini 6 de este miércoles trajo la suerte a la localidad entrerriana con un afortunado que acertó todos los números de La Revancha. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 2.800 millones de pesos.

27 de Mayo de 2026
El Quini 6 repartió millones este miércoles.
El Quini 6 repartió millones este miércoles. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El Quini 6 de este miércoles trajo la suerte a la localidad entrerriana con un afortunado que acertó todos los números de La Revancha. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 2.800 millones de pesos.

Un apostador de Oro Verde ganó uno de los premios más importantes del Quini 6 de este miércoles. Fue específicamente La Revancha, donde ganó 600 millones de pesos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 2.800 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 07-45-08-04-40-00. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $780.000.000.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 23-13-33-08-45-09. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $780.000.000.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 09-03-15-06-28-43. Una persona acertó todos los números y se llevó $600.000.000. El ganador es de Oro Verde y jugó su boleta en la agencia 000921-000, en calle Intendente del Castillo 483.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 27-26-14-37-30-23. Hubo 14 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $19.894.843,93.

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 770 ganadores y cada uno percibirá $201.298,70. Elonce.com

 

Los resultados de este mi&eacute;rcoles.
Los resultados de este miércoles.

Temas:

Quini 6 Siempre Sale
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