Club San Agustín: obras, crecimiento institucional y final provincial del básquet femenino

REDACCIÓN ELONCE
El Club San Agustín atraviesa un fuerte proceso de crecimiento con mejoras edilicias, nuevo gimnasio y el avance del básquet femenino, que disputará la final de la Liga Provincial en Concepción del Uruguay.
El Club San Agustín de Paraná vive un momento de expansión institucional y deportiva con importantes obras de infraestructura y el crecimiento sostenido de sus disciplinas. En las últimas semanas, la institución avanzó con mejoras edilicias, incorporación de nuevas tribunas e iluminación, además de la consolidación de un gimnasio que hoy concentra gran parte de las actividades del club.
El presidente del club, Daniel Bustos, destacó a Elonce el trabajo conjunto que permitió estos avances. “Pusimos luminaria nueva, tenemos tribuna nueva, ampliamos la capacidad del club para que estemos un poco más cómodos. Y hoy tenemos un gimnasio que antes era un salón de eventos y que ahora está más que concurrido”, explicó.
Bustos remarcó además el rol de las familias y el movimiento constante que genera la institución. “Gracias a un grupo de papás del club venimos trabajando. Ahora el gimnasio no solo sirve para el trabajo del club, sino que también está lleno de actividades que hacen que haya más movimiento en toda la institución”, agregó.
Crecimiento deportivo y protagonismo femenino
El impulso del Club San Agustín no se limita a lo edilicio. En el plano deportivo, el básquet femenino volvió a posicionarse entre los mejores equipos de la provincia de Entre Ríos, logrando la clasificación a la final de la Liga Provincial en las categorías U15 (cadete) y U17 (juvenil).
Las jugadoras viajarán a Concepción del Uruguay para disputar la instancia decisiva del torneo, donde enfrentarán a equipos como Estudiantes, Regatas y Rocamora. “Es un orgullo representar a este club entre tantos de la provincia”, expresó Bustos.
El dirigente subrayó el trabajo sostenido del cuerpo técnico, las jugadoras y las familias. “Venimos trabajando para poner al club en un nivel de básquet importante y mostrar el laburo que se hace en San Agustín”, afirmó.
Testimonios de las protagonistas
Las jugadoras también compartieron sus sensaciones ante el desafío deportivo. Una de ellas, Ainara González, destacó la experiencia acumulada en viajes y competencias. “He viajado más de cinco veces con el equipo a distintos lugares como Santiago del Estero, Concepción del Uruguay y Rosario. El objetivo es traer la copa”, señaló.
Tatiana Villanueva, con cuatro años en el club, valoró la preparación del equipo y la confianza de cara a la final. “Nos sentimos seguras con el equipo que tenemos y venimos entrenando hace mucho tiempo”, afirmó.
Otra de las integrantes del plantel resaltó la intensidad de la preparación semanal. “Entrenamos toda la semana y el viernes nos vamos de viaje”, explicó, en la antesala de una competencia clave para el club.