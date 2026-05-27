River empata sin goles con Blooming y logra su clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana

En el marco de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, River quiere asegurar su pase a octavos de final. Seguí las incidencias.
River quiere mantener el invicto en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y avanzar a los octavos de final ante Blooming de Bolivia.
Las incidencias del partido
45 minutos: final del primer tiempo
37 minutos: Lucas Silva se animó y generó una buena reacción del arquero de Blooming
El juvenil vio espacio con pelota dominada y le pegó desde la puerta del área para la gran volada de Gustavo Almada, quien envió la pelota al córner.
32 minutos: Juan Cruz Meza probó con un remate desde la medialuna
River tiene mucha tenencia de pelota, pero no es profundo. En una de las acciones, el chico intentó con un disparo frente a tres marcas. Desviado.
21 minutos: Salas volvió a tener otra ocasión muy clara
El ex Racing aprovechó un centro perfecto de Juan Cruz Meza para encajar un testazo rechazado por el arquero de Blooming al córner.
10 MINUTOS: ¡SALAS FALLÓ EL PENAL!
El remate de Maximiliano pegó en el palo izquierdo de Almada.
9 MINUTOS: ¡PENAL PARA RIVER!
Marc Enoumba le cometió falta a Tomás Galván en el área.
6 minutos: se animó Facundo González y casi llegó el gol de River
El lateral izquierdo se jugó la patriada individual, dejó en el camino a un rival con un enganche, superó a otro a pura velocidad y mandó un centro sobre línea de fondo dentro del área despejado por el arquero Gustavo Almada. En el rebote, no pudo Fabricio Bustos.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Las formaciones
River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Lucas Silva, Maximiliano Salas y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Blooming: Gustavo Almada; Mauricio Cabral, Roberto Hinojoza, Juan Mercado, Matías Abisab, Julio Vila, Bayron Garcés, Auli Oliveros, Marc Enoumba, José Carrasco y Guilmar Centella. DT: Erwin Sánchez.