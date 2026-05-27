"Pato" Salerno, el entrerriano que vio a Maradona y Messi campeones y vivirá su séptimo Mundial

REDACCIÓN ELONCE
Pato Salerno, periodista de Paraná, se prepara para vivir un nuevo Mundial con la misma pasión que lo llevó a estar presente en las finales de México 1986 y Qatar 2022, donde vio campeón a la Selección argentina de Diego Maradona y Lionel Messi.
Pato Salerno no es solamente un hincha de fútbol. En Paraná, su nombre se transformó desde hace años en sinónimo de memoria futbolera, pasión popular y fidelidad absoluta por la Selección argentina. A los 70 años, el periodista entrerriano volverá a cumplir el sueño de viajar a una Copa del Mundo y sumar así su séptima experiencia mundialista siguiendo al combinado nacional.
En diálogo con Elonce, Salerno repasó parte de su historia como espectador privilegiado de algunos de los momentos más importantes del fútbol argentino. La particularidad que lo convirtió en una especie de “cábala” para muchos es impactante: estuvo presente en la final de México 1986 y también en la de Qatar 2022, las dos últimas veces que Argentina levantó la Copa del Mundo.
Una vida atravesada por los Mundiales
Con la humildad que lo caracteriza, Pato Salerno contó que en pocas semanas volverá a emprender otro viaje detrás de la Selección. “Siempre digo, gracias a Dios, lo digo porque a veces están todos los vaivenes: puede ser el tema económico, la salud, pero ya cumplí 70 años y voy a estar en este Mundial”, expresó.
El entrerriano explicó que estará presente en la primera etapa del torneo para acompañar a la Argentina en los primeros partidos. La ansiedad ya empezó a jugar su partido personal.
La relación de Salerno con los viajes mundialistas tiene décadas de historia. Según contó, hace más de 40 años que organiza sus recorridos junto a la misma agencia de turismo, lo que le permitió planificar económicamente cada aventura futbolera. “Son 40 años que yo viajo con ellos”, remarcó.
México 86: el Mundial que le cambió la vida
Entre todos los recuerdos que guarda, México 1986 ocupa un lugar sagrado. Salerno relató que llegó para la segunda etapa del campeonato y comenzó siguiendo el partido ante Uruguay en Puebla. Pero lo que vino después quedaría para siempre en la historia del deporte mundial.
“Después fue todo Argentina con Bélgica, con Inglaterra que los dos goles que hizo Maradona, estaba detrás del arco siempre”, recordó.
El periodista entrerriano describió con precisión cómo vivió el mítico gol con la mano y la obra maestra futbolística de Diego Maradona frente a Inglaterra. “Veía que Maradona tocó con la mano, fue una jugada muy rápida”, señaló, agregando que al día siguiente compró el diario mexicano con toda la secuencia fotográfica del episodio.
La memoria viva del fútbol argentino
La charla dejó en evidencia una de las cualidades más sorprendentes de Pato Salerno: su memoria extraordinaria. El entrevistado recordó formaciones completas, resultados, goles y detalles de partidos de hace más de medio siglo con una claridad admirable.
Su pasión nació durante la infancia, influenciada por su padre, peluquero de futbolistas del Club Universitario de Paraná. “Mi papá tenía la peluquería y le cortaba el cabello a todos los jugadores de Universitario”, contó.
A los 10 años recibió una radio como regalo y desde entonces comenzó una relación inseparable con las transmisiones deportivas. “Iba a la cancha y escuchaba los partidos”, explicó.
El fútbol como forma de vida
Lejos de limitarse a los grandes escenarios internacionales, Salerno mantiene intacta su pasión por el fútbol local y el ascenso argentino. En la actualidad participa activamente de transmisiones vinculadas a Patronato y continúa recorriendo estadios con la misma ilusión de siempre.
“Voy a la cancha, Patronato juega el domingo, el partido empieza a las 16, la transmisión a las 15, y a las 13:30 estoy en la cancha”, relató.
Para él, la experiencia futbolera incluye todos los rituales previos. “Lo que me gusta ir y comer algo, un sándwich cerca a la cancha. Esa es la pasión mía”, confesó.
La Scaloneta y una conexión especial
Durante la entrevista, Pato Salerno también analizó el fenómeno emocional que despertó la Selección argentina campeona del mundo en Qatar. Para él, el equipo de Lionel Scaloni logró algo diferente al resto.
“La Scaloneta tiene ese amor por por jugar, más allá de que son consagrados. Ellos vienen a la convocatoria, si hay que viajar 60 horas, ellos vienen y juegan por la camiseta, tienen ese sentido de pertenencia”, afirmó.
Además, destacó el sentido de pertenencia del plantel campeón. “Este equipo se metió en la piel del argentino”, aseguró. La emoción alcanza su punto máximo cuando recuerda que pudo ver tanto a Diego Maradona como a Lionel Messi levantando la Copa del Mundo en persona. Un privilegio reservado para muy pocos fanáticos en el planeta.