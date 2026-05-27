Programa de asistencia a víctimas de trata incluye subsidios, acompañamiento y formación

Entre Ríos puso en marcha un programa nacional de asistencia a víctimas de trata, una iniciativa que busca fortalecer la restitución de derechos y el acompañamiento integral de personas que han sido rescatadas de situaciones de explotación. La medida fue confirmada tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Seguridad provincial y el Ministerio de Justicia de la Nación, y ya comenzó su proceso de implementación.

La coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico de Personas, Silvina Calveyra, explicó que se trata de una política pública articulada entre Nación y provincia. “Es un programa de restitución de derechos a víctimas que recientemente adhirió la provincia a través de la firma de un convenio”, señaló a Elonce.

El programa está dirigido a víctimas rescatadas desde julio de 2025 en adelante, e incluye también a aquellas que surjan a partir de futuras intervenciones. Según detalló Calveyra, contempla una asistencia económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil durante tres meses, con posibilidad de prórroga.

Apoyo económico y reinserción social

Además del subsidio, el programa de asistencia a víctimas de trata incorpora una segunda línea de acción vinculada a la reinserción social y laboral. “También se trata de la mitad de un salario mínimo vital y móvil, pero con la posibilidad de acceder a microemprendimientos, proyectos productivos y capacitaciones”, explicó la funcionaria.

El objetivo es que las personas que atravesaron situaciones de vulnerabilidad puedan reconstruir su proyecto de vida mediante herramientas laborales concretas. Este acompañamiento incluye orientación para el acceso a empleo formal, formación profesional y apoyo para iniciativas económicas propias.

Desde el Consejo Provincial también remarcaron que el abordaje es integral y coordinado con distintos organismos del Estado, como el Ministerio de Desarrollo Humano, municipios y refugios de contención distribuidos en la provincia.

Articulación territorial y casos recientes

Calveyra detalló que Entre Ríos actúa como punto focal en el sistema de atención a víctimas y trabaja de manera articulada con otras provincias en casos de retorno asistido. Muchas de las personas rescatadas provienen de otros distritos y fueron engañadas con falsas ofertas laborales.

“En su gran mayoría son víctimas que migran en búsqueda de mejores condiciones laborales y muchas veces son engañadas”, explicó. En esos casos, se coordina el regreso a sus lugares de origen con acompañamiento estatal.

Durante 2025, se registraron entre seis y siete víctimas rescatadas en la provincia. Algunas ya fueron derivadas a sus provincias de origen, mientras que otras permanecen en Entre Ríos bajo asistencia directa.

Registro nacional y prevención de la revictimización

Uno de los ejes centrales del programa de asistencia a víctimas de trata es la implementación del registro nacional REDAVIT, que permitirá unificar la información de casos en todo el país bajo estricta confidencialidad.

Entre Ríos implementa un programa para asistir a víctimas de trata

“El registro va a contener todos los datos de las víctimas, evitando cualquier tipo de revictimización”, señaló Calveyra. La herramienta será clave para mejorar la coordinación entre provincias y organismos judiciales.

Diferenciar explotación y precarización laboral

La funcionaria también advirtió sobre la importancia de distinguir entre explotación laboral y situaciones de precarización. “Hay una línea muy delgada entre la informalidad laboral y el delito de trata de personas”, explicó.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con fiscalías, fuerzas de seguridad provinciales y federales para determinar cuándo una situación configura un delito. También se analizan condiciones de vida, documentación retenida y restricciones de derechos básicos como vivienda, alimentación o acceso a servicios.

Finalmente, Calveyra subrayó que el programa apunta a brindar respuestas rápidas en contextos de emergencia y acompañamiento sostenido en el tiempo, con el objetivo de garantizar una verdadera recuperación social de las víctimas.