Lanzaron Diplomatura en despacho aduanero, transporte y logística internacional en la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER

REDACCIÓN ELONCE
La iniciativa tendrá una duración de 12 meses y combinará modalidades virtuales y presenciales para facilitar el acceso de estudiantes y trabajadores interesados en el sector.
La Diplomatura en despacho aduanero, transporte y logística internacional fue lanzada por la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) como una nueva alternativa de formación destinada a responder a las demandas actuales del mercado laboral y del comercio exterior.
La propuesta académica apunta a brindar herramientas específicas vinculadas al despacho aduanero, la logística internacional y el transporte de mercancías, sectores que en los últimos años adquirieron una fuerte relevancia dentro de la economía regional y nacional.
Durante la presentación oficial, el decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Román Scattini, destacó la importancia de generar espacios de capacitación accesibles y vinculados con problemáticas actuales del mundo laboral.
Una propuesta pensada para fortalecer conocimientos
“Estamos muy contentos con esta diplomatura porque lo que busca este encuentro es fortalecer a quienes deseen estudiar sobre esta materia”, afirmó Scattini en declaraciones periodísticas.
En ese sentido, explicó que la nueva diplomatura “permite pensar, trabajar y profundizar conocimientos”. Además, sostuvo que “la Universidad Pública siempre está pensando en eso y qué herramientas damos para que los estudiantes sepan más del tema que está tan vigente”.
La formación tendrá una duración total de 12 meses y fue diseñada con una modalidad flexible que permita compatibilizar el cursado con las actividades laborales y personales de los participantes.
“Con profundidad de conocimientos, de manera amena y fácil para que puedan cursar y hacer un proceso y una trayectoria educativa una vez a la semana”, remarcó el decano sobre la dinámica prevista para el desarrollo de las clases.
Modalidad híbrida y requisitos de inscripción
Por su parte, el secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Juan Pablo Martínez, brindó detalles sobre los requisitos y el proceso de inscripción para quienes deseen sumarse a la propuesta.
“El requisito principal es ser mayor de edad y tener finalizado el nivel secundario”, explicó Martínez, quien además señaló que la inscripción se realizará mediante un formulario digital y el pago de una matrícula de bajo costo.
Según detalló el funcionario universitario, la diplomatura combinará encuentros presenciales con actividades virtuales, buscando ampliar las posibilidades de acceso para estudiantes de distintos puntos de Entre Ríos y la región.
“Es una propuesta que está pensada con una estrategia metodológica que combina la virtualidad y la presencialidad”, sostuvo Martínez, al tiempo que resaltó la importancia de incorporar herramientas tecnológicas en las nuevas trayectorias educativas.