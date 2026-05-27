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Lanzaron Diplomatura en despacho aduanero, transporte y logística internacional en la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER

La iniciativa tendrá una duración de 12 meses y combinará modalidades virtuales y presenciales para facilitar el acceso de estudiantes y trabajadores interesados en el sector.

27 de Mayo de 2026
Lanzaron con la diplomatura.
Lanzaron con la diplomatura. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La iniciativa tendrá una duración de 12 meses y combinará modalidades virtuales y presenciales para facilitar el acceso de estudiantes y trabajadores interesados en el sector.

La Diplomatura en despacho aduanero, transporte y logística internacional fue lanzada por la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) como una nueva alternativa de formación destinada a responder a las demandas actuales del mercado laboral y del comercio exterior.

 

La propuesta académica apunta a brindar herramientas específicas vinculadas al despacho aduanero, la logística internacional y el transporte de mercancías, sectores que en los últimos años adquirieron una fuerte relevancia dentro de la economía regional y nacional.

 

Durante la presentación oficial, el decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Román Scattini, destacó la importancia de generar espacios de capacitación accesibles y vinculados con problemáticas actuales del mundo laboral.

 

Rom&aacute;n Scattini. Foto: Elonce.
Román Scattini. Foto: Elonce.

 

Una propuesta pensada para fortalecer conocimientos

 

Estamos muy contentos con esta diplomatura porque lo que busca este encuentro es fortalecer a quienes deseen estudiar sobre esta materia”, afirmó Scattini en declaraciones periodísticas.

 

En ese sentido, explicó que la nueva diplomatura “permite pensar, trabajar y profundizar conocimientos”. Además, sostuvo que “la Universidad Pública siempre está pensando en eso y qué herramientas damos para que los estudiantes sepan más del tema que está tan vigente”.

 

La formación tendrá una duración total de 12 meses y fue diseñada con una modalidad flexible que permita compatibilizar el cursado con las actividades laborales y personales de los participantes.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Con profundidad de conocimientos, de manera amena y fácil para que puedan cursar y hacer un proceso y una trayectoria educativa una vez a la semana”, remarcó el decano sobre la dinámica prevista para el desarrollo de las clases.

 

Modalidad híbrida y requisitos de inscripción

 

Por su parte, el secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Juan Pablo Martínez, brindó detalles sobre los requisitos y el proceso de inscripción para quienes deseen sumarse a la propuesta.

 

El requisito principal es ser mayor de edad y tener finalizado el nivel secundario”, explicó Martínez, quien además señaló que la inscripción se realizará mediante un formulario digital y el pago de una matrícula de bajo costo.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Según detalló el funcionario universitario, la diplomatura combinará encuentros presenciales con actividades virtuales, buscando ampliar las posibilidades de acceso para estudiantes de distintos puntos de Entre Ríos y la región.

 

Es una propuesta que está pensada con una estrategia metodológica que combina la virtualidad y la presencialidad”, sostuvo Martínez, al tiempo que resaltó la importancia de incorporar herramientas tecnológicas en las nuevas trayectorias educativas.

 

Lanzaron Diplomatura en despacho aduanero, transporte y logística internacional

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