Visita del Papa León XIV a Argentina, Uruguay y Perú: "Va a permitir que las naciones nos unamos"

El posible arribo del Papa León XIV a la Argentina volvió a instalarse en la agenda pública luego de las declaraciones del presidente Javier Milei, quien aseguró que existe una “alta probabilidad” de que el pontífice visite el país en el marco de una gira regional que también incluiría a Uruguay y Perú. La noticia despertó entusiasmo tanto en sectores religiosos como en comunidades que siguen de cerca el pontificado del sucesor de Francisco.

En ese contexto, la periodista y docente universitaria peruana Jesús León Ángeles dialogó con el programa “GPS”, que se emite de lunes a viernes por Elonce, y brindó detalles sobre cómo se vive en Perú la cercanía con el Papa León XIV, especialmente en Chiclayo, diócesis donde desarrolló gran parte de su labor pastoral antes de llegar al Vaticano.

“Principalmente la emoción todavía continúa. El 8 de mayo se cumplió un año más de esta elección, pero pareciera que no hubiera pasado mucho tiempo y al contrario, lo que se ha incrementado es el deseo de conocer mucho más de la labor de nuestro Papa León XIV”, expresó la comunicadora desde Chiclayo.

Foto: ACI Prensa.

La huella pastoral de León XIV en Perú

León Ángeles remarcó que la figura del Papa León XIV mantiene una fuerte presencia en Perú debido a su trabajo misionero y a su vínculo con las comunidades más vulnerables. “Cuando él estuvo acá no solamente era un pastor que hablaba de los pobres, sino que caminaba con ellos”, señaló durante la entrevista.

La periodista recordó además distintas acciones solidarias impulsadas por el entonces obispo durante la pandemia. “Prueba de ello es todas las acciones que él desarrolló por lo del COVID. Por ejemplo, con los migrantes, con las ollas en Zaña, por ejemplo, el aguadito con fe que realizaba”, sostuvo.

Foto: Archivo Elonce.

Otro de los aspectos destacados por la entrevistada fue el compromiso del pontífice con la difusión del milagro eucarístico de Eten, ocurrido en 1649 y muy arraigado en la fe popular peruana. “Es un milagro que él ama, que nos recomendó difundirlo y que hasta ahora lo seguimos haciendo”, afirmó.

Expectativa por una visita a Latinoamérica

La posibilidad concreta de una gira latinoamericana comenzó a tomar fuerza en los últimos días. Según explicó León Ángeles, ya existirían gestiones diplomáticas avanzadas para formalizar la invitación al Vaticano.

“Hoy día en una presentación pública el presidente también José María Balcázar lo ha comentado, dice que el 18 de junio viaja al Vaticano para hacerle la invitación formal oficial”, indicó. Y agregó: “Tiene que salir una resolución, tiene que salir un documento para que pueda confirmar esta visita que incluiría a Argentina, Uruguay y Perú, por lo menos”.

Para la docente universitaria, una visita del Papa León XIV tendría un profundo impacto social en la región. “Va a influir porque va a permitir que las naciones nos unamos. Si viene a Uruguay, a Argentina, a Perú, manejemos un lenguaje de unidad”, expresó.

Foto: Archivo Elonce.

Asimismo, vinculó la posible llegada del pontífice con la necesidad de generar esperanza en sociedades atravesadas por conflictos políticos y problemas de inseguridad. “Especialmente en Perú estamos atravesando por un tema de inseguridad terrible”, lamentó.

Un pontificado enfocado en la cercanía humana

Durante la entrevista, Jesús León Ángeles también destacó la dimensión humana del Papa León XIV y la continuidad que mantiene respecto al legado del Papa Francisco. “Eso nos pinta de cuerpo entero un papa demasiado humano y que está siguiendo esta huella de nuestro querido Papa Francisco”, afirmó.

La periodista señaló además que uno de los conceptos más repetidos por el pontífice es el de la amistad. “Siempre que improvisa dice que usa la palabra amistad y eso a nosotros nos une más porque Chiclayo es considerada como la capital de la amistad”, explicó.

Finalmente, remarcó que la expectativa no solo pasa por la visita en sí, sino también por el mensaje que pueda dejar en cada país. “Falta que demostremos nosotros también que no solamente estamos a la expectativa de una visita, sino que esa visita también produzca, genere algún cambio en las autoridades, en el compromiso de los laicos, en todas las instituciones para que todos podamos manejar un mismo lenguaje”, concluyó.