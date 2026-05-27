El Centro de Arte del Club Universitario celebró sus 59 años con música, talleres y nuevas propuestas

El Centro de Arte del Club Universitario de Paraná vivió una jornada cargada de emoción, música y expresiones culturales al celebrar sus 59 años de historia en la ciudad. Desde horas tempranas, la institución abrió sus puertas a vecinos, estudiantes y familias para compartir distintas actividades artísticas, conciertos en vivo y la inauguración de nuevas mejoras edilicias destinadas a fortalecer la formación cultural.

Durante el festejo participaron autoridades, docentes y músicos invitados, entre ellos bandas provenientes de la Escuela de Música y de la Municipalidad de San Benito, que acompañaron la celebración con un repertorio especialmente preparado para la ocasión. Ernesto Falcón, vicerrector de la institución, destacó el crecimiento sostenido del espacio artístico y valoró el acompañamiento de toda la comunidad.

“Muy contentos. Agradecemos al profesor de música. Nos hicieron pasar un gran momento en nuestra institución”, expresó Falcón durante el acto aniversario.

Nuevos espacios y propuestas culturales

Además de los espectáculos musicales, el aniversario sirvió para inaugurar mejoras en las instalaciones del establecimiento, particularmente en aulas y espacios comunes. Uno de los aspectos más destacados fue la incorporación de murales y trabajos de mosaiquismo que embellecen el frente del edificio y refuerzan el perfil artístico del lugar.

“Estamos inaugurando no solo espacios de mejoras en aulas, sino tratando de intervenir esos espacios a través de los murales. Este club está muy lindo y tiene que ver con trabajar con la comunidad y hacer que las personas que vengan puedan expresarse con libertad a través del arte”, remarcó Falcón.

Actualmente, el Centro de Arte Club Universitario ofrece talleres vinculados a múltiples disciplinas artísticas y culturales. Entre las propuestas se encuentran teatro, circo, fotografía, dibujo, pintura, cerámica, corte y confección, construcción de juguetes, vitrofusión, mosaiquismo y distintas técnicas textiles.

Los talleres están dirigidos a niños, jóvenes y adultos, y funcionan de manera anual. “Tenemos todos los lenguajes, gracias a Dios. Eso genera una gran gama de posibilidades para la comunidad del centro de arte y de la zona”, señalaron desde la institución.

Música, comunidad y nuevos desafíos

En el marco de la celebración también participaron integrantes de la banda de música de San Benito y de la Banda Sinfónica de la Escuela de Arte en Música, quienes brindaron un concierto muy aplaudido por el público presente.

Camilo Sattler, responsable de las agrupaciones musicales invitadas, expresó su satisfacción por formar parte de la jornada. “Estamos súper felices de que nos hayan invitado a este evento tan importante, al aniversario del Centro de Arte aquí del Club Universitario. Compartimos nuestro repertorio habitual y estamos muy felices de participar en estos eventos barriales”, sostuvo.

"Centro de Arte Club universitario" celebra su aniversario

Desde la organización también informaron que próximamente se abrirán nuevas inscripciones para talleres de teatro y circo, fotografía y construcción de juguetes. Las actividades se desarrollan en horarios de 14 a 19 y continúan consolidando al espacio como uno de los principales centros culturales de la región.

Con casi seis décadas de historia, el Centro de Arte Club Universitario reafirma así su compromiso con la educación artística, la integración comunitaria y la promoción cultural en Paraná.