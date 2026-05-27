Disturbios, corridas y disparos durante allanamientos en Concepción del Uruguay: videos

Los allanamientos por narcotráfico en Concepción del Uruguay realizados este miércoles derivaron en violentos disturbios en el barrio Malvinas Argentinas, donde se registraron corridas, agresiones contra móviles policiales, disparos y momentos de máxima tensión mientras avanzaban los procedimientos ordenados por la Justicia Federal.

La Policía de Entre Ríos desplegó un importante operativo simultáneo en distintos puntos de Concepción del Uruguay y también en Paraná, en el marco de una causa vinculada al narcotráfico. Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre detenidos o secuestros vinculados a los procedimientos.

(La Pirámide).

En medio de uno de los allanamientos realizados en inmediaciones del barrio Malvinas Argentinas, vecinos comenzaron a enfrentarse con efectivos policiales y la situación escaló rápidamente.

Piedras, corridas y tensión en el barrio

Periodistas del medio local La Pirámide llegaron al lugar y registraron escenas de extrema tensión. Según se informó, algunos vecinos arrojaron piedras contra el personal policial y contra los móviles que participaban del operativo.

(La Pirámide).

Debido a la violencia de los incidentes, el equipo periodístico debió retirarse para resguardar su integridad física mientras continuaban los enfrentamientos en la zona.

De acuerdo a testimonios de vecinos, durante los disturbios fue dañada la luneta de una camioneta policial tras recibir impactos de piedras arrojadas por personas presentes en el lugar.

(La Pirámide).

Allanamientos simultáneos

Según informó oficialmente la Policía de Entre Ríos, los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la jueza Analía Ramponi, con intervención de la Secretaría en lo Penal y Correccional N° 2 encabezada por Lucas E. Claret.

En total se realizaron diez allanamientos simultáneos: nueve en distintos sectores de Concepción del Uruguay y uno en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Para el operativo se dispuso un amplio despliegue de seguridad, con participación de siete delegaciones de Drogas Peligrosas y ocho grupos especiales.

Disparos y enfrentamientos

Mientras avanzaban las diligencias judiciales, los disturbios continuaron especialmente en la zona cercana a la Escuela Nº 113 del barrio Malvinas Argentinas. Imágenes registradas por vecinos mostraron corridas, enfrentamientos y momentos de extrema tensión entre civiles y efectivos policiales.

Además, trascendió que durante los incidentes se escucharon disparos, aunque hasta el momento no hubo precisiones oficiales sobre el origen de las detonaciones ni sobre posibles personas heridas, publicó La Pirámide.

La investigación permanece bajo estricta reserva y se aguardaba que en las próximas horas las autoridades federales y policiales brindaran detalles sobre los resultados de los procedimientos y los incidentes registrados durante el operativo antidrogas.