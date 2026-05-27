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Policiales Procedimientos simultáneos

Narcotráfico: allanan el penal de Paraná y hay procedimientos en Concepción del Uruguay

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal y se desarrollaban en Concepción del Uruguay y Paraná. Participaban divisiones de Drogas Peligrosas y grupos especiales.

27 de Mayo de 2026
Cárcel de Paraná.
Cárcel de Paraná. Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal y se desarrollaban en Concepción del Uruguay y Paraná. Participaban divisiones de Drogas Peligrosas y grupos especiales.

Realizan allanamientos por narcotráfico en Entre Ríos. Personal de la División Drogas Peligrosas Uruguay llevaba adelante este miércoles un importante operativo en el marco de la Ley Nacional N° 23.737, con una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de Entre Ríos.

 

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la jueza Analía Ramponi, con intervención de la Secretaría en lo Penal y Correccional N° 2, encabezada por Lucas E. Claret.

 

Según se informó, se trataba de un total de diez procedimientos: nueve de ellos se desarrollaban en distintos sectores de Concepción del Uruguay y uno en Paraná, es pecíficamente en la Unidad Penal N° 1.

 

Amplio despliegue policial

 

Para concretar los operativos, se dispuso un importante despliegue de recursos policiales, con la participación de siete delegaciones de Drogas Peligrosas y ocho grupos especiales.

 

Las actuaciones se enmarcaban en una investigación vinculada a presuntas infracciones a la Ley de Estupefacientes, aunque hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre personas detenidas o elementos secuestrados.

 

Fuentes policiales indicaron que el procedimiento continuaba en desarrollo y no descartaban novedades en las próximas horas respecto al avance de la causa.

 

Investigación federal

 

Los allanamientos fueron coordinados por autoridades federales y contaron con intervención de distintas áreas especializadas de la Policía de Entre Ríos.

 

El operativo se concentró principalmente en Concepción del Uruguay, donde se realizaban los procedimientos simultáneos bajo estrictas medidas de seguridad.

 

Desde la fuerza señalaron que la información será ampliada una vez finalizadas las diligencias judiciales y se conozcan los resultados oficiales de los allanamientos.

Temas:

Drogas Entre Ríos Estupefacientes Paraná Concepción del Uruguay
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