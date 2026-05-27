Prisión perpetua para acusado por el femicidio de Brenda Alvarenga: "Se pudo comprobar su responsabilidad"

La Justicia aplicó la pena de prisión perpetua a Alan Domínguez, declarado culpable del asesinato de su expareja Brenda Alvarenga, ocurrido en junio de 2024 en el barrio Paraná XVI.

Según se informó, la resolución se dictó en el marco de la audiencia de cesura realizada este miércoles en los Tribunales de Paraná, tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular. Se espera que quede firme en los próximos días.

En diálogo con Elonce, la abogada querellante y representante de la familia de la víctima, Silvia Orrego, expresó su conformidad con el fallo y sostuvo que “desde un principio, la única alternativa posible era, de acuerdo a la gravedad de los hechos, que se aplicara el artículo 80 por la gravedad de este homicidio doblemente agravado por mediar violencia de género y por el vínculo”.

Orrego remarcó que durante el juicio “se pudo comprobar esa responsabilidad de Domínguez”, y recordó que “un jurado popular dictó su veredicto de culpabilidad”. Además, explicó que tanto la fiscalía como la querella coincidieron en que “la única aplicación de pena posible es la del artículo 80”.

Durante la audiencia, la defensa del acusado presentó un planteo de inconstitucionalidad de la prisión perpetua. Sin embargo, la querella solicitó que fuera rechazado y finalmente el juez resolvió en ese sentido, dictando la prisión perpetua. “Entiendo que no se hizo reserva, por lo que quedará firme en estos días cuando tengamos el detalle de la sentencia del juez”, agregó.

Respecto de lo ocurrido el día del crimen, ocurrido en junio de 2024, la letrada destacó la importancia del testimonio de un menor que se encontraba en la vivienda. “Fue trascendente su testimonio, fue el único testigo del hecho, quien estaba en la casa ese día. Domínguez no sabía que estaba ahí”, explicó.

Asimismo, detalló que el niño “fue quien llamó al 911, quedó grabada su llamada, que fue concordante con los detalles que él brindó en su testimonio de cámara Gesell”.

La querellante también señaló que durante el debate oral se incorporaron testimonios y pruebas médicas que permitieron reconstruir el contexto de violencia previo al femicidio. “Todo el contexto de violencia fue aportado por cada uno de los testigos y los médicos, con sus cuestiones técnicas, pudieron aportarle claridad a la muerte de Brenda”, sostuvo.

Sobre el impacto de la sentencia en la familia de la víctima, Orrego manifestó que atravesaron momentos “de mucha ansiedad y muy duros” antes del inicio del juicio, debido a que debieron “revivir todo el momento” tras esperar “dos años”.

Sin embargo, afirmó que la condena llevó alivio a los allegados de Brenda Alvarenga. “Hoy están muy contentos y aliviados, sobre todo porque se le puso nombre a este hecho tan grave”, expresó.

En ese sentido, cuestionó la estrategia de la defensa y afirmó que “se intentó plantear una cuestión de total impunidad de parte de Domínguez, tratando de focalizar en que Brenda había fallecido por causas naturales”.

Finalmente, sostuvo que “este fallo vino a darle nombre a lo que pasó ese día: fue un homicidio doblemente agravado y el autor del mismo fue Alan Ezequiel Domínguez”. Elonce.com