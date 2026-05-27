Fatal accidente: una pareja murió tras quedar bajo las ruedas de un camión

Una pareja de jóvenes motociclistas murió de manera trágica este martes por la tarde en la ciudad correntina de Gobernador Virasoro, después de quedar bajo las ruedas de un camión que realizaba una maniobra de ingreso a una estación de servicio.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:30 sobre la colectora de la avenida San Martín, a la vera de la Ruta Nacional 14, en sentido sur-norte. Las víctimas fueron identificadas como un joven de 18 años de apellido Giménez y una adolescente de 16 años de apellido Ponce.

De acuerdo a las primeras informaciones, ambos circulaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos cuando fueron sorprendidos por la maniobra del vehículo de carga.

Cómo ocurrió el siniestro

Según trascendió, el camión, un Mercedes Benz 1114 cargado con bolsones de arena y bolsas de cemento, era conducido por un hombre de 31 años de apellido Correa.

El rodado se desplazaba por la colectora cuando habría realizado un giro hacia la derecha para ingresar a una estación de servicio ubicada en la zona.

Testigos señalaron que la motocicleta circulaba sobre uno de los laterales del camión y que los jóvenes no lograron advertir la maniobra a tiempo.

Accidente en Corrientes.

Como consecuencia del impacto, ambos cayeron debajo de las ruedas traseras del vehículo de carga y murieron prácticamente en el acto.

Las fuentes consultadas indicaron además que las víctimas mantenían una relación de noviazgo y habían salido a pasear en motocicleta antes del fatal episodio.

Investigación y reclamos de vecinos

Tras el accidente, efectivos de la comisaría Cuarta de Virasoro y personal médico llegaron al lugar, aunque constataron que los dos jóvenes ya habían fallecido.

Peritos de la Unidad Regional de Santo Tomé trabajaron sobre la escena para determinar si el conductor del camión realizó correctamente las señalizaciones previas a la maniobra o si existió otra circunstancia que contribuyó al choque.

Por disposición del fiscal interviniente, los cuerpos fueron trasladados posteriormente al Hospital Sussini para la realización de las autopsias correspondientes.

El dramático episodio volvió a generar preocupación entre vecinos de Gobernador Virasoro, quienes reclamaron mayores controles de tránsito y advirtieron sobre la peligrosidad de la circulación vehicular en ese sector de la ciudad.