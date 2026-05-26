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Policiales Siniestro vial en Concordia

Motociclista sufrió graves heridas al chocar un tráiler sin luces ni señalización en Ruta Nº4

Una joven de 17 años resultó gravemente herida tras impactar su moto contra un tráiler sin luces ni señalización sobre Ruta 4, en la zona de La Criolla. La motociclista fue hospitalizada.

26 de Mayo de 2026
Siniestro vial en Ruta 4: adolescente sufrió fractura tras choque.
Siniestro vial en Ruta 4: adolescente sufrió fractura tras choque. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Una joven de 17 años resultó gravemente herida tras impactar su moto contra un tráiler sin luces ni señalización sobre Ruta 4, en la zona de La Criolla. La motociclista fue hospitalizada.

El siniestro vial en Ruta 4 dejó a una adolescente de 17 años con graves lesiones luego de chocar con su motocicleta contra un tráiler cisterna remolcado por una camioneta. El hecho ocurrió este martes antes de las 20, a la altura del kilómetro 4 y medio, jurisdicción de Comisaría La Criolla, departamento Concordia.

De acuerdo a la información policial, la joven conducía una moto Gilera Smash y circulaba en el mismo sentido que una camioneta Toyota Hilux manejada por un hombre de 69 años. Por causas que se investigan, la motocicleta impactó desde atrás contra un tráiler de dos ejes que transportaba una cisterna de plástico.

 

El tráiler no tenía luces ni señalización

 

Fuentes policiales indicaron que el remolque no contaba con ningún tipo de señalización ni luces reglamentarias al momento del choque. Tras el fuerte impacto, la adolescente fue trasladada de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat.

Los médicos diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano, herida cortante en el párpado derecho con sutura, politraumatismos y una fractura de fémur derecho, por lo que quedó internada en observación para una reevaluación médica. El médico policial informó 35 días de curaciones.

 

La fiscal Natalia Conti ordenó extracción de sangre a ambos conductores, intervención de Policía Científica y el secuestro de la moto y del tráiler involucrado en el hecho.

Temas:

Choque Concordia Ruta 4 siniestro vial
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