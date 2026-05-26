Apuñalaron a una joven tras ser atacada por tres mujeres cerca de una escuela de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Una joven fue hospitalizada tras sufrir una herida en una pierna durante un altercado ocurrido cerca de una escuela. Dos mujeres fueron detenidas y una menor quedó a disposición de Minoridad.
El ataque a puñaladas a una joven en Paraná, ocurrió este martes por la tarde, en inmediaciones de un establecimiento educativo ubicado en la zona de calles Pronunciamiento y 31 de Octubre. Según informó la Policía, la víctima sufrió una puñalada en una de sus piernas tras un altercado protagonizado por otras tres mujeres.
Tras el hecho, las agresoras se retiraron del lugar y personal policial acudió de inmediato para resguardar la zona y asistir a la joven herida. Además, se solicitó la presencia de una ambulancia y los profesionales de salud dispusieron el traslado de la víctima al Hospital San Martín para su atención médica.
Operativo policial y detenciones
Con las características aportadas por testigos, efectivos policiales realizaron recorridas por distintos sectores de la zona y localizaron a tres femeninas en inmediaciones de calles Recuerdos de Provincia y Entubado.
Durante el procedimiento, los uniformados realizaron un palpado preventivo, aunque no hallaron armas blancas entre las pertenencias de las demoradas. No obstante, tras informar lo sucedido a las autoridades judiciales, se dispuso la aprehensión de dos mujeres mayores de edad por el supuesto delito de “lesiones con uso de arma blanca”.
En tanto, respecto de la tercera involucrada, que resultó ser menor de edad, tomó intervención la División Minoridad y Violencia Familiar. La investigación continuaba para esclarecer las circunstancias del episodio ocurrido en cercanías de la escuela.