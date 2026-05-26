Gerardo Romano fue hospitalizado: “Tuve un varón hermosísimo. Pesó 7.400 kg”

El reconocido actor Gerardo Romano sorprendió a sus seguidores al publicar imágenes desde una camilla de hospital, donde se lo vio con bata quirúrgica, una vía intravenosa y monitoreo médico. A pesar del contexto, el intérprete mantuvo su habitual sentido del humor y aprovechó las redes sociales para enviar un mensaje distendido y político.

En uno de los videos compartidos desde su cuenta de Instagram, Romano miró a cámara mientras se escuchaban los sonidos de los monitores cardíacos y expresó: “Viva Perón, carajo. Viva la Patria”, al tiempo que realizó el tradicional gesto de la “V” con los dedos.

Más tarde, el actor volvió a publicar una imagen desde la clínica mientras utilizaba su celular y bromeó con sus seguidores: “Tuve un varón hermosísimo. Pesó 7.400 kg”.

Aclararon que se trató de un control médico programado

Tras la preocupación que generaron las imágenes difundidas por el artista, el productor teatral Carlos Rottemberg llevó tranquilidad y aclaró que la internación respondió a un chequeo médico de rutina previamente programado.

Rottemberg explicó que Romano aprovechó su único día libre de la semana para realizarse estudios médicos. “Era una (...) que nos hacemos todos de rutina cada cinco años y le tocaba hoy al aprovechar el día de descanso, único en la semana. Mañana hay teatro”, sostuvo el empresario teatral en Agencia Noticias Argentinas.

Además, confirmó que el actor continuará normalmente con las funciones de la obra “El Secreto”, que protagoniza junto a Ana María Picchio.

Su diagnóstico de Parkinson y el mensaje de concientización

Gerardo Romano había revelado a mediados de 2024 que fue diagnosticado con Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa sobre la que decidió hablar públicamente para generar conciencia y promover información sobre los cuidados necesarios.

Lejos de ocultar su situación de salud, el actor eligió abordar el tema con naturalidad y sinceridad, recibiendo múltiples muestras de apoyo de colegas, seguidores y figuras del ambiente artístico.