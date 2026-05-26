13 familias santafesinas viven dentro de un frigorífico que cerró: “Hace 7 meses que no nos pagan”

La crisis del Frigorífico Euro, ubicado en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, expone una dramática situación social y laboral que afecta a decenas de trabajadores.

Desde octubre del año pasado, la empresa frenó completamente su producción y dejó a más de 100 empleados sin ingresos, sin despidos formales y sin definiciones sobre el futuro de la planta, publicó ElDestape.

Ante la falta de respuestas, 13 trabajadores junto a sus familias decidieron instalarse dentro del frigorífico para resguardar las instalaciones y visibilizar el conflicto.

“Estamos en medio de una pelea empresarial, porque hace siete meses que no nos pagan”, relató Fabiana Carabajal, empleada del frigorífico desde hace veinte años, en declaraciones radiales brindadas a AM 750.

Reclamos por salarios y abandono empresarial

Los trabajadores denunciaron que los propietarios dejaron de comunicarse con el personal tras paralizar la actividad. Según señalaron, nunca se presentó una quiebra formal ni se enviaron telegramas de despido, situación que mantiene a los empleados en un limbo laboral.

“No nos despiden y tampoco presentan quiebra. O sea, quedamos a la intemperie y nadie nos responde nada. Nadie nos dice si la empresa se va a vender, si se va a alquilar, si nos van a pagar, si vamos a volver a trabajar, si vamos a ser despedidos. Pedimos una respuesta, que nos digan qué quieren hacer con nosotros porque quedamos en la nada”, expresó Carabajal.

La trabajadora también advirtió que los empleados continúan figurando como activos, aunque no reciben ingresos desde hace meses. “Figuramos activos, pero no recibimos un solo peso”, sostuvo, al tiempo que explicó que la empresa tampoco realizó los aportes correspondientes, dejando a muchos trabajadores sin obra social.

Familias enteras viven dentro de la planta

La permanencia dentro del establecimiento comenzó como una medida de resguardo ante el abandono de las instalaciones. Según relataron los trabajadores, los dueños dejaron la planta sin seguridad ni personal de mantenimiento, lo que llevó a los empleados a organizarse para evitar robos o daños.

“No tenemos ayuda de nadie”, aseguró Carabajal, quien explicó que las familias permanecieron dentro del frigorífico incluso durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

“Nadie aparece por acá, no les conocemos la cara a los dueños”, agregó la trabajadora, quien también cuestionó la falta de intervención estatal para resolver el conflicto laboral que atraviesa la planta frigorífica de Villa Gobernador Gálvez.

Críticas al municipio y reclamo de soluciones

Los empleados también apuntaron contra las autoridades locales por la escasa asistencia brindada durante estos meses de conflicto. Según denunciaron, la ayuda recibida fue limitada y no alcanzó para cubrir las necesidades básicas de las familias afectadas.

“De vez en cuando viene y deja bolsones de comida, pero después, nadie”, expresó Carabajal en referencia al intendente de Villa Gobernador Gálvez, remarcando el sentimiento de abandono que atraviesan los trabajadores.

Mientras la incertidumbre continúa, las familias sostienen el reclamo por salarios adeudados, definiciones judiciales y una solución concreta que permita recuperar sus fuentes laborales o acceder a las indemnizaciones correspondientes tras más de medio año sin respuestas.