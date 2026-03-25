Multaron a frigorífico entrerriano por incumplimientos y riesgo ambiental  

La Secretaría de Ambiente de la provincia, sancionó a un frigorífico con una multa de más de $1,6 millones por incumplir controles y generar riesgo ambiental en Diamante.
Desde la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos se impuso una multa de $1.601.305,87 al frigorífico Lyon City S.A., tras detectar incumplimientos en materia de control ambiental en su establecimiento ubicado en el kilómetro 38,5 de la Ruta Provincial Nº 11, en el departamento Diamante.
La sanción fue aplicada luego de un proceso administrativo iniciado a partir de inspecciones realizadas en septiembre de 2024, en las que se detectaron irregularidades vinculadas al tratamiento de efluentes y a la falta de presentación de documentación obligatoria.
Según se indicó en la resolución, la empresa no respondió a los requerimientos técnicos ni presentó información clave sobre el funcionamiento de su sistema de tratamiento de residuos, lo que generó un riesgo ambiental significativo.
Incumplimientos detectados
Entre las irregularidades, se destacó la ausencia de autocontroles actualizados sobre efluentes, ya que los últimos registros databan de los años 2020 y 2021. Además, durante la inspección de 2024 se constató que el sistema de tratamiento no se encontraba en condiciones óptimas.
También se señaló que la firma carecía de documentación esencial, como el Certificado de Funcionamiento, la habilitación sanitaria y el Certificado de Aptitud Ambiental.
A esto se sumó la falta de presentación de un plan de mantenimiento del sistema de tratamiento y de información detallada sobre los procesos industriales y el manejo de residuos.
Sanción y plazos
La Secretaría de Ambiente resolvió aplicar el monto máximo previsto en la escala sancionatoria vigente, al considerar la persistencia en los incumplimientos y la falta de respuesta por parte de la empresa.
La firma deberá abonar la multa dentro de los diez días posteriores a la notificación. En caso contrario, se iniciarán acciones legales para su cobro. También podrá solicitar un plan de facilidades de pago dentro de los cinco días hábiles.
Además, se intimó a la empresa a regularizar su situación y cumplir con los requerimientos en un plazo máximo de 20 días, bajo apercibimiento de nuevas sanciones.
La medida se enmarca en la normativa provincial y nacional vigente en materia ambiental, que establece la obligación de prevenir daños y garantizar el control de las actividades industriales.