Trabajadores de avícola Granja Tres Arroyos frenaron la faena por salarios adeudados

Operarios de la planta de Concepción del Uruguay iniciaron una asamblea permanente ante la falta de pago de haberes. El conflicto afecta a unos 450 trabajadores.
Trabajadores de Granja Tres Arroyos paralizaron este viernes las tareas de faena en la planta de Concepción del Uruguay en reclamo por la falta de pago de salarios correspondientes al mes de mayo.
La medida comenzó durante la madrugada mediante una asamblea permanente impulsada por los empleados, quienes además bloquearon el sector de carga mientras aguardaban respuestas de la empresa y el depósito de los haberes adeudados.
El conflicto involucra a unos 450 trabajadores y volvió a encender la preocupación en la ciudad, donde la firma representa una de las principales fuentes de empleo industrial y una de las mayores productoras avícolas del país.
Representantes de los sindicatos de la Alimentación y de la Carne, entre ellos Julio Chamorro y Sergio Vereda, acompañaron el reclamo de los operarios, publicó La Pirámide.
Reclamos por pagos en cuotas
Los trabajadores denunciaron que desde marzo de 2024 perciben sus salarios de manera fraccionada y que, en algunos casos, los haberes fueron abonados hasta en cinco cuotas.
La situación económica generó fuertes dificultades para numerosas familias, que manifestaron problemas para afrontar alquileres, servicios, compras de alimentos y pagos con tarjetas de crédito.
El nuevo conflicto profundizó la incertidumbre laboral en la planta y volvió a poner en discusión el delicado escenario financiero que atraviesa la empresa.
Tiempo atrás, desde la propia firma habían reconocido que Granja Tres Arroyos enfrenta una “situación financiera delicada”, contexto que ahora volvió a reflejarse con el atraso salarial y la paralización de actividades.
Expectativa por la planta de Beccar
En paralelo, también creció la expectativa en torno a la situación de la planta de Beccar. Según trascendió, la firma Granaso habría elaborado una propuesta para retomar la faena durante el próximo mes.
La iniciativa sería presentada formalmente la semana próxima ante el Sindicato de la Carne y contemplaría indemnizaciones equivalentes al 65% para los trabajadores, junto con una eventual reincorporación de personal “desde cero”, aunque manteniendo las mismas categorías laborales.
Además, según las versiones conocidas hasta el momento, cerca de 100 trabajadores de los aproximadamente 450 empleados actuales pasarían a desempeñarse en la planta de Beccar.
Fuentes del sector señalaron que el esquema sería similar al aplicado anteriormente en San Justo, cuando la planta PPA Las Camelias fue adquirida y posteriormente reestructurada.