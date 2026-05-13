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Economía Producción

Comienza la Semana de la Miel para promover el consumo y fortalecer la producción apícola

Comienza en Paraná la tercera edición de la Semana de la Miel, una iniciativa que busca incentivar el consumo interno, difundir las propiedades de la miel y visibilizar la importancia de la actividad apícola para las economías regionales.

13 de Mayo de 2026
Miel orgánica de Entre Ríos lidera producción y exportación.
Miel orgánica de Entre Ríos lidera producción y exportación. Foto: (Elonce).

Comienza en Paraná la tercera edición de la Semana de la Miel, una iniciativa que busca incentivar el consumo interno, difundir las propiedades de la miel y visibilizar la importancia de la actividad apícola para las economías regionales.

Comienza este jueves en Paraná la tercera edición de la Semana de la Miel, una iniciativa que busca incentivar el consumo interno, difundir las propiedades de la miel y visibilizar la importancia de la actividad apícola para las economías regionales.

La actividad se realizará este jueves 14 de mayo, de 8 a 14, en Plaza Mansilla, ubicada en la explanada de Casa de Gobierno.

Declarada de Interés Legislativo por ambas Cámaras, la actividad intenta posicionar a la apicultura como un sector estratégico, destacando la calidad diferenciada de las mieles provinciales y el rol vital de la abeja en la preservación de los ecosistemas.

La miel es reconocida por sus propiedades energéticas, antioxidantes y nutritivas. Constituye una fuente natural de vitaminas y minerales, siendo utilizada tradicionalmente por sus beneficios para aliviar afecciones respiratorias y fortalecer el sistema inmunológico. Será una jornada de vinculación institucional y promoción productiva, donde se podrá degustar y comprar miel a productores entrerrianos y cooperativas locales.

Temas:

miel producción apícola Plaza Mansilla Paraná
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