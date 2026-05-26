Caso Micaela García: rechazaron el pedido de prisión preventiva para Néstor Pavón

La familia de Micaela García, la joven estudiante de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) asesinada en 2017 en la ciudad de Gualeguay, volvió a recurrir a la Justicia en busca de mayores restricciones para Néstor Pavón, uno de los acusados vinculados al femicidio. La presentación fue realizada ante la Cámara de Casación Penal de Paraná tras el rechazo al pedido de prisión preventiva dispuesto por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay.

La resolución cuestionada fue adoptada por el juez Tobías Podestá, magistrado de la jurisdicción Gualeguaychú, quien actuó como vocal subrogante del tribunal interviniente. Según manifestó la familia a través de la Fundación Micaela García, la decisión judicial solamente impuso condiciones mínimas de comparecencia para Pavón antes del inicio del debate oral.

El pasado 8 de mayo la Magistratura rechazó el pedido de prisión preventiva de Néstor Pavón, realizado oportunamente por la familia de Micaela. Solamente se le impone a Néstor Pavón que 20 días antes del inicio del juicio se traslade a Gualeguay y fije un domicilio como real.

El juicio oral comenzará en octubre

El nuevo juicio contra Néstor Pavón se desarrollará este año en Gualeguay y estará a cargo de un tribunal integrado por magistrados de distintas jurisdicciones de Entre Ríos. El caso vuelve a generar expectativa pública y fuerte atención de organizaciones sociales y colectivos vinculados a la lucha contra la violencia de género.

El tribunal estará conformado por Santiago Nicolás Brugo, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná; Maximiliano Otto Larocca Rees, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia; y Nicolás José Gazali, magistrado del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

Las audiencias fueron programadas para los días 29 y 30 de octubre de 2026 y continuarán durante noviembre, específicamente los días 2, 3, 6, 9, 10 y 11.

Durante esas jornadas se debatirá la responsabilidad de Pavón en el femicidio de Micaela García, uno de los casos que más conmocionó a la sociedad argentina y que impulsó posteriormente la creación de la denominada Ley Micaela.

Un caso que marcó a la sociedad argentina

El femicidio de Micaela García ocurrió en abril de 2017 y tuvo un enorme impacto social y político en todo el país. La joven, militante social y estudiante universitaria, fue asesinada en Gualeguay tras haber desaparecido durante varias horas.

El crimen derivó en una fuerte discusión pública sobre el funcionamiento del sistema judicial y la necesidad de implementar políticas de prevención de la violencia de género. A partir de ese caso se sancionó la Ley Micaela, normativa que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para funcionarios de los tres poderes del Estado.