Créditos habitacionales del IAPV: Informaron los montos, cuotas, plazos de devolución y otros detalles

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) lanzó nuevas líneas de crédito destinadas a la construcción, ampliación y refacción de viviendas en Entre Ríos, en el marco del programa “Raíces”, impulsado por el Gobierno provincial.

El vicepresidente del organismo, Pablo Omarini, dialogó con Elonce y explicó que el programa contempla dos líneas: una destinada a la construcción de viviendas sobre terreno propio y otra orientada a ampliaciones o refacciones.

Línea Construcción

“Lo que anunciamos la semana pasada fueron dos líneas: una que tiene que ver con la posibilidad de construir la casa en un terreno propio”, indicó el funcionario, quien aclaró que para acceder será necesario presentar “la escritura traslativa de dominio, que acredite la titularidad del inmueble”.

Además, precisó que los solicitantes deberán cumplir ciertos requisitos: “Ser mayor de 18 años, residente en la provincia de Entre Ríos, que no tenga vivienda y tener un rango de ingresos que va de dos a diez salarios mínimos, vitales y móviles”.

En relación al monto máximo financiable, Omarini detalló que “se establece en una unidad que es el UVI. Son 46.000 UVI, es decir, más o menos 65 millones de pesos actualmente”. La línea de construcción financiará viviendas de hasta 70 metros cuadrados y contará con distintas modalidades.

La segunda línea anunciada está orientada a quienes necesiten ampliar o refaccionar su vivienda única. “Se otorga un monto de hasta 27 millones de pesos, según el caso, terminación o ampliación de vivienda”, explicó Omarini. En este caso también se mantienen los requisitos vinculados a ingresos, residencia y propiedad única.

Sobre los ingresos requeridos, explicó: “Estamos hablando de un ingreso mínimo de 750.000 pesos y un máximo de 3.500.000 más o menos por grupo familiar o persona sola”.

Asimismo, destacó que el monto otorgado dependerá de la capacidad de pago del solicitante: “A mayor cantidad de ingresos, el monto prestable se amplía, porque nosotros vamos a establecer una cuota que no puede exceder el 20% de los ingresos declarados”.

Uno de los cambios centrales del programa es la eliminación del tradicional sistema de sorteos. Según remarcó Omarini, “la gente va a tener la posibilidad de acreditar el cumplimiento de los requisitos y tener una precalificación de la posibilidad o no de acceder a esta línea”.

En ese sentido, indicó que tendrán prioridad “aquellas personas que ya venían intentando aplicar a este tipo de programas”, especialmente “los inscriptos no sorteados, que son casi 2.300 personas”. Luego de esa instancia, el acceso será “por orden de inscripción y cumplimiento de los requisitos. La lógica tradicional del sorteo hacía que, durante mucho tiempo, la gente que cumplía con los requisitos esperaba salir sorteada y no tenía noticias”, sostuvo.

Otra de las novedades destacadas es la incorporación de personas que no conforman grupo familiar. “El mayor cambio que se anunció tiene que ver con que aquellas personas que no constituyen grupo familiar, que viven solas y ahora pueden acceder a estas líneas”, remarcó.

Cómo serán las viviendas

En relación a los prototipos habitacionales, el funcionario indicó que existen tres modelos posibles: “Puede ser un monoambiente, un dormitorio o dos”.

Además, explicó que quienes lo deseen podrán presentar sus propios planos: “La gente prepara su propio plano pensando en una vivienda evolutiva, que después puede ir creciendo o ampliándose”. También remarcó que “está la posibilidad de acceder a prototipos del IAPV”.

Cuotas actualizadas por UVI

Respecto al sistema de actualización de cuotas, Omarini aclaró que las cuotas no tendrán interés financiero tradicional, sino que se ajustarán por el índice UVI. “El UVI toma el índice de precios de la construcción en general. Hoy está en un equivalente a 1.398 pesos”.

El plazo de devolución podrá variar entre 10 y 25 años. “Estamos hablando de un rango que puede ir de 150 a 300 cuotas”, precisó.

En cuanto al tiempo de aprobación y desembolso, explicó que “esto lleva un proceso, como cuando vas al banco”, ya que intervienen evaluaciones económicas, técnicas y notariales, pero remarcó que “en general podemos hablar de entre 4 a 7 meses para el otorgamiento del primer desembolso”, afirmó.

Además, confirmó que el organismo proyecta otorgar “1.000 créditos hasta el final del mandato”. Según indicó, ya existían “más de 2.300 inscriptos no sorteados” y luego del anuncio “se sumaron más de 400 inscriptos”.

Inscripción abierta y permanente

Finalmente, el vicepresidente del IAPV confirmó que la inscripción permanecerá abierta de manera continua: “La idea es que este programa quede abierto en un sistema de elegibilidad continua, donde la gente pueda seguir inscribiéndose constantemente”, explicó.

Las inscripciones pueden realizarse a través del sitio oficial del IAPV.

Omarini aclaró además que la línea “no es solo para estatales”, sino “para todo ciudadano de la provincia, residente mayor de 18 años, que dentro de este rango de ingresos no tenga vivienda única y quiera construir o ampliar”. Elonce.com