Créditos habitacionales de IAPV: paso a paso para inscribirse, requisitos y detalles de las líneas de financiamiento

El Gobierno de Entre Ríos presentó Raíces, una nueva línea de créditos hipotecarios que redefine el acceso a soluciones habitacionales con “un esquema más abierto, continuo y accesible”. El nuevo sistema elimina los sorteos y los reemplaza por un mecanismo de evaluación permanente que busca brindar mayor previsibilidad, transparencia y certezas a quienes buscan construir, ampliar o mejorar su vivienda.

Los créditos hipotecarios IAPV Raíces incorporan un cambio central al dejar atrás el esquema de sorteos y pasar a un modelo de evaluación continua. “Se trata de un sistema que ofrece previsibilidad, transparencia y certezas a quienes buscan construir, ampliar o mejorar su vivienda”, indicó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

Quienes cumplan con los requisitos podrán avanzar en el proceso mediante validación de documentación, situación económica y capacidad de cumplimiento, dentro del cupo disponible.

Además, el nuevo sistema amplía el universo de destinatarios, ya que podrán acceder personas solas, no será obligatorio conformar grupo familiar y se flexibilizan condiciones de acceso como la antigüedad laboral mínima, que pasa a ser de seis meses.

Dos líneas de financiamiento

El programa contempla dos operatorias:

Construcción de vivienda en terreno propio: financiamiento de hasta 46.000 UVI, equivalente -actualmente- a aproximadamente 65 millones de pesos, para viviendas de hasta 70 metros cuadrados.

Para la construcción de un monoambiente, se otorgarán hasta 26.400 UVI; mientras que para una vivienda de un dormitorio, hasta 36.400 UVI; y para una vivienda de dos dormitorios, se entregarán hasta 46.000 UVI.

Terminación, ampliación o refacción: con financiamiento de hasta 20.000 UVI (aproximadamente 27,9 millones de pesos). Según se aclaró, esta opción aplica para terminación de obra, ampliación de ambientes y mejoras habitacionales sobre vivienda existente.

Créditos hipotecarios IAPV Raíces (foto Gobierno de Entre Ríos)

Los créditos se otorgan sin tasa de interés, sino que son ajustados por unidad UVI.

La Unidad de Vivienda (UVI) es una unidad de cuenta desarrollada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), indexada al costo de la construcción.

Se usan para calcular el valor del crédito y se actualizan con el tiempo según el costo de la construcción. Por eso, la cuota expresada en pesos puede variar mes a mes.

De esta forma, se mantiene una relación estable entre el valor de la propiedad y el monto del préstamo. Para consultar el valor UVI de hoy, haz clic en este link

Las cuotas se definirán según el monto financiado y los ingresos del grupo solicitante, con un tope de afectación del 20 por ciento de los ingresos.

Quiénes pueden acceder

-Podrán postularse personas mayores de 18 años que sean residentes en Entre Ríos y cuenten con DNI argentino o nacionalizado.

-Con ingresos formales y comprobables entre 2 y 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

-Inscriptas en el Registro de Demanda Habitacional del IAPV con datos actualizados.

-No registrar condición de deudor alimentario.

-Acreditar titularidad del terreno o inmueble, según la línea correspondiente.

-Estar inscripto en el Registro de Demanda del IAPV con datos actualizados.

-No haber sido beneficiario de programas habitacionales, salvo excepciones justificadas.

-El otorgamiento del crédito estará sujeto a evaluación económica, financiera, documental y técnica.

-Para la línea de construcción será requisito acreditar titularidad del terreno y no poseer vivienda propia. Para ampliación, terminación o refacción deberá acreditarse la titularidad del inmueble y no contar con otra vivienda.

-El esquema admite postulaciones individuales o grupales.

Créditos hipotecarios IAPV Raíces (foto Gobierno de Entre Ríos)

Prioridad para quienes ya estaban inscriptos

Durante esta primera etapa, el IAPV comenzó a contactar por correo electrónico a quienes ya estaban registrados en el sistema anterior y no habían resultado beneficiados.

"Quienes ya estaban inscriptos (en el padrón de 2.390 personas) y cumplan con los requisitos tendrán prioridad para avanzar en el proceso. Y quienes todavía no se hayan anotado podrán hacerlo desde hoy a través del IAPV", explicó Colello.

Con Raíces, el gobierno provincial busca consolidar una política habitacional orientada a acompañar proyectos concretos, ampliar oportunidades de acceso y construir un sistema más cercano, transparente y adaptado a las distintas realidades de las familias entrerrianas.

Créditos hipotecarios IAPV Raíces (foto Gobierno de Entre Ríos)

Paso a paso para inscribirse

1- Inscripción. Te registrás en la demanda del IAPV. Completás tus datos y subís la documentación inicial: DNI y escritura del terreno o vivienda. Hacé clic en este link para iniciar el registro.

2- Validación de la documentación. Validado tu DNI y la escritura, se te habilita la carga de documentación: social, económica, notarial del inmueble y urbanística.

3- Evaluación · etapa 1. El IAPV revisa la documentación presentada. Si es aprobada, se habilita la siguiente etapa.

4- Evaluación · etapa 2. Se analiza el proyecto, la documentación técnica y la situación económica. Si corresponde, se informa el monto máximo a financiar.

5- Presentación de originales. Tenés que presentar la documentación original en la regional más cercana a tu domicilio.

6- Aprobación y firma. Una vez aprobado el crédito, se coordina la firma del contrato (mutuo hipotecario).

7- Desembolso. Luego de la firma, se realiza el primer desembolso. Los siguientes desembolsos se realizan según el avance de obra informado y verificado.

Documentación necesaria

Documentación personal y social

-DNI del postulante y de los integrantes del grupo familiar.

-CUIL/CUIT del postulante y de los integrantes mayores de 18 años.

-Documentación del grupo familiar, si corresponde (libreta de familia, acta de unión convivencial, sentencias, etc.).

-Certificados específicos en casos particulares (embarazo, discapacidad, situaciones judiciales).

Documentación económica

-Recibos de sueldo de los últimos 3 meses (relación de dependencia).

-Constancia de inscripción y comprobantes de pago (monotributistas o autónomos).

-Constancia de CBU de la cuenta declarada.

-Documentación del codeudor, si corresponde.

Documentación del inmueble

-Escritura o título de propiedad.

-Informes del Registro de la Propiedad de Inmuebles.

-Informes de dominio, gravámenes e inhibiciones.

-Documentación catastral y aptitud de uso del lote.

Documentación técnica

-Designación de profesional (arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obra).

-Memoria descriptiva del proyecto.

-Planos del proyecto con visado y aprobación municipal.

-Presupuesto de obra y plan de trabajos.

-Fotografías del terreno o de la vivienda existente.

El IAPV lanzó créditos para construcción y ampliación de viviendas en Entre Ríos

Otros datos de interés

-Son créditos que otorga el Estado provincial a través del IAPV para que las personas puedan construir su vivienda o mejorar la que ya tienen, ya sea terminándola, ampliándola o refaccionándola.

-Las obras que se pueden hacer dependen de la línea: construcción de vivienda nueva en terreno propio, ampliación de ambientes, terminación de obras inconclusas o mejoras habitacionales.

-El otorgamiento del crédito ya no se realizará por sorteo. RAÍCES funciona como un sistema continuo de calificación. Te inscribís, presentás la documentación, se evalúan los requisitos y recibís una respuesta.

-Pueden postularse las personas solteras. La solicitud puede realizarse de manera individual o como grupo familiar. El nuevo esquema incorpora la posibilidad de acceso para personas solas que cumplan los requisitos.

-Se necesita de los siguientes profesionales: un arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obra con matrícula vigente para hacer el proyecto y dirigir la obra.

-No pueden construirse quinchos, galerías o cocheras. El crédito está destinado a mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda. No se financian obras complementarias como quinchos, galerías o cocheras.

-Plazos de devolución: es de hasta 25 años para construcción; y de hasta 10 años para ampliación, terminación o mejoras.

-El crédito comienza a pagarse después de finalizar la obra, con un plazo de gracia aproximado de 60 días.

Para mayor información, consultar a través de

-Atención al ciudadano: 0800-888-4278

-WhatsApp: 3434 69-6291 (de lunes a viernes, días hábiles)

-Email: contacto@iapv.gob.ar (respuesta dentro de las 48 hs)

-Sitio oficial: iapv.gov.ar