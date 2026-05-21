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Paraná Aumentó la demanda de cotillón en Paraná

Crecen las ventas por el Mundial y el 25 de Mayo: opciones y precios para alentar a la Selección y celebrar a la Patria

Vinchas, camisetas, máscaras, pinturas y accesorios celestes y blancos comenzaron a ganar protagonismo en cotillones de Paraná de cara al Mundial y las celebraciones patrias por la Revolución de Mayo, supo Elonce.

21 de Mayo de 2026
Aumentó la demanda de cotillón en Paraná
Aumentó la demanda de cotillón en Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Vinchas, camisetas, máscaras, pinturas y accesorios celestes y blancos comenzaron a ganar protagonismo en cotillones de Paraná de cara al Mundial y las celebraciones patrias por la Revolución de Mayo, supo Elonce.

A pocos días del inicio del Mundial y en la previa de los festejos por el 25 de Mayo, los cotillones de Paraná comenzaron a registrar un aumento en la demanda de artículos vinculados a la Selección argentina y a las celebraciones patrias. Vinchas, galeras, pilusos, banderas y maquillajes encabezan las consultas de los clientes.

 

Desde un comercio de la capital entrerriana explicaron a Elonce que este año incorporaron una amplia variedad de productos para acompañar los festejos deportivos y las celebraciones escolares. “Se ha traído todo lo que es bandanas, pilusos y camisetas para alentar a la selección”, señaló Desiré Taulada desde el local comercial de avenida Ramírez 1867.

 

Accesorios y temática mundialista

 

Entre los artículos más buscados aparecen las pinturas para la cara con los colores argentinos, máscaras de Lionel Messi y Diego Maradona, collares, pulseras, bandanas y gorros con el escudo de la AFA y el número 10.

También se ofrecen vuvuzelas, maracas y accesorios para decorar reuniones o mirar los partidos en grupo. “Hay bastante variedad para la persona que quiera alentar a la selección”, comentó la vendedora.

 

En cuanto a los precios, indicó que las pinturas faciales arrancan desde los 1.000 pesos y que existen sets de vinchas y accesorios para compartir entre amigos o familias.

 

Cumpleaños con temática de la Selección

 

Desde el comercio revelaron además que crecieron las consultas para cumpleaños infantiles ambientados con temática mundialista. “Los chicos están festejando cumpleaños con toda la temática del Mundial. Se llevan artículos de la selección argentina y accesorios celestes y blancos para las sorpresitas”, explicó.

 

Además del cotillón, también hay golosinas decoradas con colores patrios y productos para ambientar locales comerciales y eventos familiares.

Las propuestas que ofrece Paraná para este fin de semana por el feriado del 25 de Mayo

Preparativos para el 25 de Mayo

 

En paralelo, comenzaron las compras vinculadas a los actos escolares por el 25 de Mayo. Según indicaron, se venden atuendos y accesorios de personajes típicos como vendedores ambulantes, aguateros, lecheros y escoberos.

 

Los sets temáticos rondan entre los 9.000 y 12.000 pesos, mientras que los atuendos completos tienen valores que van de 20.000 a 25.000 pesos, dependiendo del modelo y la confección.

“Hay accesorios para todos y también muchos banderines y decoración celeste y blanca para estas festividades”, destacaron desde el comercio.

Temas:

Mundial 2026 25 de Mayo Revolución de Mayo Selección Argentina
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