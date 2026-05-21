Crecen las ventas por el Mundial y el 25 de Mayo: opciones y precios para alentar a la Selección y celebrar a la Patria

REDACCIÓN ELONCE
Vinchas, camisetas, máscaras, pinturas y accesorios celestes y blancos comenzaron a ganar protagonismo en cotillones de Paraná de cara al Mundial y las celebraciones patrias por la Revolución de Mayo, supo Elonce.
A pocos días del inicio del Mundial y en la previa de los festejos por el 25 de Mayo, los cotillones de Paraná comenzaron a registrar un aumento en la demanda de artículos vinculados a la Selección argentina y a las celebraciones patrias. Vinchas, galeras, pilusos, banderas y maquillajes encabezan las consultas de los clientes.
Desde un comercio de la capital entrerriana explicaron a Elonce que este año incorporaron una amplia variedad de productos para acompañar los festejos deportivos y las celebraciones escolares. “Se ha traído todo lo que es bandanas, pilusos y camisetas para alentar a la selección”, señaló Desiré Taulada desde el local comercial de avenida Ramírez 1867.
Accesorios y temática mundialista
Entre los artículos más buscados aparecen las pinturas para la cara con los colores argentinos, máscaras de Lionel Messi y Diego Maradona, collares, pulseras, bandanas y gorros con el escudo de la AFA y el número 10.
También se ofrecen vuvuzelas, maracas y accesorios para decorar reuniones o mirar los partidos en grupo. “Hay bastante variedad para la persona que quiera alentar a la selección”, comentó la vendedora.
En cuanto a los precios, indicó que las pinturas faciales arrancan desde los 1.000 pesos y que existen sets de vinchas y accesorios para compartir entre amigos o familias.
Cumpleaños con temática de la Selección
Desde el comercio revelaron además que crecieron las consultas para cumpleaños infantiles ambientados con temática mundialista. “Los chicos están festejando cumpleaños con toda la temática del Mundial. Se llevan artículos de la selección argentina y accesorios celestes y blancos para las sorpresitas”, explicó.
Además del cotillón, también hay golosinas decoradas con colores patrios y productos para ambientar locales comerciales y eventos familiares.
Preparativos para el 25 de Mayo
En paralelo, comenzaron las compras vinculadas a los actos escolares por el 25 de Mayo. Según indicaron, se venden atuendos y accesorios de personajes típicos como vendedores ambulantes, aguateros, lecheros y escoberos.
Los sets temáticos rondan entre los 9.000 y 12.000 pesos, mientras que los atuendos completos tienen valores que van de 20.000 a 25.000 pesos, dependiendo del modelo y la confección.
“Hay accesorios para todos y también muchos banderines y decoración celeste y blanca para estas festividades”, destacaron desde el comercio.