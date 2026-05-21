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Política Medida de fuerza convocada por los gremios

CGE: el presentismo docente alcanzó el 71% en Entre Ríos durante la jornada de paro

Un relevamiento del gobierno de Entre Ríos confirmó que “el presentismo en las escuelas de la provincia alcanzó el 71% durante la jornada de este jueves, coincidiendo con la medida de fuerza convocada por los gremios del sector”.

21 de Mayo de 2026
El presentismo docente alcanzó el 71% en Entre Ríos durante el paro.
El presentismo docente alcanzó el 71% en Entre Ríos durante el paro. Foto: (GPER).

Un relevamiento del gobierno de Entre Ríos confirmó que “el presentismo en las escuelas de la provincia alcanzó el 71% durante la jornada de este jueves, coincidiendo con la medida de fuerza convocada por los gremios del sector”.

El presentismo docente alcanzó el 71% en Entre Ríos durante el paro. Un relevamiento oficial del gobierno de Entre Ríos confirmó que “el presentismo en las escuelas de la provincia alcanzó el 71 por ciento durante la jornada de este jueves, coincidiendo con la medida de fuerza convocada por los gremios del sector”, señalaron en un comunicado emitido este mediodía.

 

Las cifras recopiladas por el Consejo General de Educación (CGE) “detallan que las aulas del turno mañana contaron con una asistencia mayoritaria. Este porcentaje asegura la continuidad pedagógica y el normal desarrollo de las actividades escolares en la mayor parte del territorio provincial”, explicaron desde el Gobierno.

 

Desde el Poder Ejecutivo destacaron “la vocación de los educadores que asistieron a sus puestos laborales. Su presencia permitió sostener las instituciones abiertas, protegiendo de forma prioritaria el derecho a la educación de los alumnos entrerrianos”, remarcó el escrito.

Temas:

paro docente CGE Gobierno de Entre Ríos docentes presentismo
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