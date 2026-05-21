Concejales justicialistas pidieron más fondos a Provincia y rechazaron la reforma previsional

REDACCIÓN ELONCE
Representantes de distintas ciudades entrerrianas entregaron un petitorio en Casa de Gobierno y solicitaron una audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio. Advirtieron a Elonce por la caída de la coparticipación y el impacto social en los municipios.
Concejales justicialistas de distintos departamentos de Entre Ríos se concentraron frente a Casa de Gobierno para presentar un petitorio y solicitar una audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio. Durante la manifestación cuestionaron la caída de la coparticipación, reclamaron una distribución “justa” de los recursos y expresaron su rechazo a la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo provincial.
El concejal de Paraná, Luisina Minni, explicó a Elonce que la denominada Liga de Concejales Justicialistas viene realizando encuentros para analizar la situación económica y social de las distintas localidades entrerrianas. “Tenemos la necesidad de exigir al gobierno provincial una distribución justa de los recursos y de hacerse cargo de las obligaciones que, por las normas constitucionales y las leyes provinciales, le corresponden”, sostuvo.
Reclamos por fondos y obras públicas
Desde Paraná señalaron que el municipio debió afrontar con recursos propios obras públicas y tareas que anteriormente eran financiadas por Nación o Provincia. Entre ellas mencionaron intervenciones sobre la Ruta 12 y el arroyo Las Viejas, la remodelación del edificio del Centro Cultural Juan L. Ortiz y la recuperación de espacios públicos.
Además, indicaron que la caída de la coparticipación impactó fuertemente sobre las cuentas municipales. “En términos reales, en Paraná la caída es de casi el 14%”, afirmó Minni.
Los dirigentes también cuestionaron declaraciones del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, sobre el rol de los municipios en la asistencia social. “Si los municipios se tienen que hacer cargo de más compromisos en salud, educación y asistencia social, tienen que llegar los recursos correspondientes”, remarcó la edil paranaense.
Críticas al vínculo con Nación
La concejal de Concordia, Carolina Amiano, cuestionó la relación política entre Rogelio Frigerio y Javier Milei. “Me gustaría preguntarle al gobernador hasta dónde va a llegar la alianza con este gobierno nacional que sigue ajustando y recortando recursos de coparticipación”, expresó.
Como ejemplo, mencionó la obra de la planta potabilizadora de agua de Concordia, que tenía un avance del 92% y cuya finalización dependía de fondos nacionales. “Ahora nos enteramos que esos fondos nacionales no van a llegar, son 4.700 millones de pesos que Nación no va a girar a la provincia ni a Concordia para la finalización de esa planta potabilizadora de agua, siendo que el agua es fundamental para todos los seres humanos y esos recursos no van a llegar a Concordia”, fundamentó.
“Necesitamos un gobernador que se plante, que proteja nuestros recursos y que genere también los recursos que necesitamos de Nación, a través de la coparticipación, o de otro ingreso para finalizar este tipo de obras tan trascendentales para la ciudad”, insistió Amiano.
Municipios afectados por la caída de ingresos
Desde Sauce de Luna advirtieron que la disminución de la coparticipación afecta directamente el funcionamiento municipal, especialmente en localidades pequeñas donde gran parte del presupuesto depende de esos fondos. “Hoy la gente tiene que elegir entre comer o pagar impuestos”, manifestó Luis María Setau.
En tanto, representantes de Nogoyá sostuvieron que el recorte de recursos impacta sobre la obra pública, el comercio y la capacidad del Estado para responder a demandas sociales y sanitarias. “Nuestra vicegobernadora es de la ciudad de Nogoyá y asimismo la ciudad está muy afectada, porque lo poco que ingresa se afecta a sueldos y solo un 5% del presupuesto se destina a obras de mantenimiento y eso afecta directamente en que no hay movimiento de dinero en la ciudad”, explicó Marianela Manassali.
Y continuó: “La cuestión económica, sumado la regresión del comercio que impacta en esta situación, hace que lo que se buscaba de achicar el Estado, lo agranda, porque todas las personas no pueden adquirir ahora el servicio privado de salud y educación, sino que terminan cayendo en un Estado colapsado, sumado a los recortes de Provincia”.
“Si los municipios nos tenemos que hacer cargo del acompañamiento social, educativo y de salud, que lleguen los recursos a nuestra ciudad, porque si no es imposible poder afrontar esta situación, que afecta la calidad de vida directa de todos los nogoyaenses y de todos los entrerrianos”, cerró.
Rechazo a la reforma previsional
Los concejales también expresaron reparos sobre la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial. Si bien coincidieron en que el sistema requiere modificaciones, cuestionaron que el ajuste recaiga sobre trabajadores y jubilados.
“Entendemos que hay que modificarla, pero no de esta manera”, señalaron durante la concentración frente a Casa de Gobierno.
Los dirigentes ingresaron posteriormente al edificio gubernamental para formalizar la entrega del petitorio y solicitar la audiencia con autoridades provinciales.
El petitorio elevado a Frigerio
Concejales justicialistas pidieron más fondos a Provincia y rechazaron la reforma previsional by elonceweb