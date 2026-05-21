Gran Hermano: los regresos del repechaje y los ocho nuevos participantes que ingresaron a la casa

El repechaje de Gran Hermano Generación Dorada trajo regresos esperados y una decisión que sorprendió a todos. Además ingresaron nuevos jugadores, entre ellos, Charlotte Caniggia.
En Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la noche de repechaje estuvo cargada de emoción y giros inesperados. Gracias al voto del público, Yipio y Lola volvieron a la competencia, mientras que Andrea del Boca y Brian Sarmiento lograron su regreso a través del codiciado Golden Ticket.
El ingreso de Yipio fue uno de los momentos más celebrados: los jugadores estallaron en gritos de alegría al verla entrar. Su salida había sido repentina, motivada por un problema de salud de su madre, y la ausencia de la uruguaya había dejado un vacío entre sus compañeros.
Pero la escena más intensa de la noche llegó con una jugada estratégica que dejó a todos boquiabiertos. Mavinga, exparticipante, tuvo en sus manos un Golden Ticket extra y la decisión de otorgarlo o no a Carmiña. La tensión se apoderó del estudio cuando Santiago del Moro le dio la palabra: "Mavinga tiene en su poder un golden ticket extra que ella pone y dependerá solamente de ella lo que quiere hacer. Mavinga, lo que te dicte tu corazón está en voz. ¿Entra o no entra?".
La respuesta fue contundente. "Yo, acá, la perdoné, pero no. No entra", disparó Mavinga, dejando a Carmiña fuera del juego. Meses atrás, Carmiña había protagonizado episodios con comentarios repudiables y discriminatorios hacia Mavinga, y la exjugadora aprovechó el momento para hacer justicia dentro del reality.
Cómo fue el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano
La gala de repechaje en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo un momento inolvidable: el regreso de Andrea del Boca, la gran figura de esta edición. A través del Golden Ticket, la actriz volvió a entrar a la casa y lo hizo desplegando todo su estilo característico.
La recordada protagonista de Perla negra fue la última en atravesar la puerta y sorprendió con un imponente abanico negro que cubría su rostro. Entre risas y comentarios, sus compañeros comenzaron a murmurar: "¿Es Andrea?", intentando confirmar si realmente se trataba de ella.
Minutos más tarde, Santiago del Moro apareció de manera virtual para saludar a los nuevos ingresos y se dirigió directamente a Andrea para saber cómo se encontraba. La actriz respondió con honestidad, recordando la caída que la obligó a dejar el reality: "Bien, no tengo el alta todavía definitiva, estoy con una placa toda entera".
Con la misma naturalidad, agregó que en la clínica le habían dicho: "tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo", dejando en claro que su regreso fue tan esperado como cuidadosamente preparado.
Los nuevos participantes
Después de días de especulaciones, finalmente se confirmó el ingreso de ocho nuevos jugadores.
Charlotte Caniggia fue la primera nueva participante en ser anunciada. “Yo nací en Buenos Aires, pero a los 45 días me fui a Miami y de ahí me fui a vivir a Europa. Y a mí me gusta hacer de todo. Yo limpio, soy re de de mi hogar. Yo considero que soy un ángel. Yo soy un ser de luz iluminado. Quizás en las peleas puedo llegar a ser media mala”, anticipó en su presentación.
El segundo nuevo jugador en presentarse fue Matías Hanssen. Tucumano, vive en Buenos Aires y es dueño de un emprendimiento de cepillos de dientes. “Yo soy una persona que es muy ambiciosa y realmente muy competitiva. O sea, no me vas a ganar ni jugando al piedra, papel o tijera”, señaló. Finalmente, aseguró: “ Yo entiendo que muchos de ellos están haciendo un juego con la cámara y yo no voy a ser de las personas que va a pisar el palito. Voy sin ningún tipo de tapujos. Voy sin inhibiciones, la verdad”.
Luego, apareció el tercer nuevo nombre. Nenu López, originaria de Galicia, España, se presentó como bailarina, modelo, estudiante y emprendedora, desafiando estereotipos al demostrar que “las rubias no son todas superficiales”. En su video de presentación, habló con franqueza. “Crecí mirando Gran Hermano y creo que tengo todas las jugadas en mi mente. Si ellos están planta, yo traigo una tijera a podarlos a todos. A veces hablo sin pensar, así que tengo que tener cuidado con lo que digo, pero sí que soy muy transparente”, afirmó la joven que fue parte del Bailando y estuvo en pareja con el periodista Martín Salwe.
Sebastián Cola fue el cuarto en ser anunciado por Del Moro. Protagonista de un casting viral hace años, se presentó como “un montón”. “Yo sé que soy un montón, se nota que soy un montón, pero soy un tipo muy inteligente. Muy, muy inteligente. No me canso de decirlo. Soy un montón, tengo una personalidad fuerte, no me enojo nunca, soy un quilombo, estoy acá y vengo a romperla y soy el jugador más peligroso que va a entrar en esta edición. Así nomás te lo digo”, sentenció.
Una de las nuevas jugadoras es Tatiana Luna, actual Miss Uruguay. La joven de Montevideo contó que estudia abogacía y se describe a sí misma como una persona con un carácter fuerte, compleja, auténtica y espontánea. “Soy sensible, pero no débil. No me achico ante nadie. Soy una persona que despierta pasiones. Algunos me aman, otros me odian. A mí lo que me interesa es que me conozcan a fondo y que si me van a amar o me van a odiar, sea con fundamento. Hay muchos rivales, pero no me interesa sacarlos porque si no no tengo con quien competir”, dijo en su video introductorio.
El sexto participante se llama Juan Carlos López, o JC. El artista reveló que su trabajo está dedicado al baile y al striptease, y habló abiertamente sobre su profesión y su actitud desprejuiciada frente a la vida. “Creo que hay dos cosas importantes en la vida: aprender y divertirse”, reveló el bailarín que estuvo en pareja con la actriz Valeria Britos. Posteriormente, agregó: “ No busco el amor, porque me encanta estar soltero, pero siempre estoy abierto a conocer a alguien. Construí una carrera sacándome la ropa. Algunos dicen que soy el más conocido o el mejor, pero bueno, eso lo verán ustedes después”.
El estudio explotó en el momento que llegó Steffy Pereira, una influencer y figura pública brasileña-paraguaya que se describió como alegre, vanidosa y un poco creída. Durante su ingreso, Del Moro contó que ella fue parte del casting masivo y la joven lo respaldó revelando que incluso durmió en la calle mientras aguardaba ser llamada para ser parte.
Leandro Nigro, el octavo de los nuevos jugadores, se dedica a las redes sociales como creador de contenido, influencer y streamer, principalmente generando contenido variado con especial énfasis en fútbol. Expresó su gran pasión por San Lorenzo, club del cual es un fanático por influencia de su padre. En su presentación, se definió como una persona competitiva, orgullosa, y que detesta la falsedad y las mentiras. “Gran Hermano es un sueño que yo tenía. Literalmente arranqué con las redes para poder en un momento entrar a Gran Hermano, así que esta es una oportunidad muy grande en mi vida”, mencionó.